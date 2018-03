Salmerón: "De la Vega ha hablado con nosotros, pero no ha dado fechas exactas"

Ayer Salmerón lo tenía muy complicado para hablar solo de lo deportivo después de que esta semana el mexicano Mauricio García de la Vega se haya convertido en el nuevo propietario del Murcia tras activar una cláusula en el contrato con el extremeño Raúl Moro que permitía al sudamericano adquirir la entidad si se producían impagos. Como la primera plantilla lleva casi tres meses sin cobrar y los empleados más de los mismo, el nuevo responsable grana se reunió con jugadores y cuerpo técnico para tranquilizar al personal ante la inmediata falta de liquidez: «Sí he hablado con el nuevo propietario esta semana, pero no ha dado fechas concretas de nada, aunque todos esperamos que se solucione lo más rápido posible»», dijo un responsable del banquillo grana que además de lidiar con los temas deportivoso también ha tenido que tirar de experiencia para sostener un vestuario muy nervioso después de otros tres meses sin recibir sus salarios. «Queda muy claro que la plantilla está trabajando para cumplir los objetivos, anque esperamos no tener la incertidumbre y confiamos en que todo se va a solucionar de la manera más rápida posible», dijo ayer el máximo responsable del banquillo grana cuando fue cuestionado por los impagos y los movimientos institucionales que ha vivido la entidad esta misma semana.

Sobre el capítulo deportivo, donde el equipo recibe mañana al San Fernando en Nueva Condomina a las cinco de la tarde, Salmerón explicó que «nosotros queremos jugar tanto en casa como fuera como el otro día en Marbella, siempre intentamos ser equilibrados, pero unas veces funciona y otras no». «Nosotros al final nos centramos en lo nuestro y en el trabajo, pero creo que lo hemos demostrado ya que estamos comprometidos. Después de hablar con el nuevo propietario todos tenemos que estar más tranquilos porque todo se va a solucionar», dijo ayer el preparador almeriense en su rueda de prensa previa del choque de mañana en el coliseo grana.

«Nosotros tenemos una exigencia de ganar que se tiene que se tiene que ver premiada todos los domingos, aunque a veces no funcione. Tenemos que ser constantes en nuestro trabajo y ya sabemos de antemano que los equipos vienen a encerrarse a Nueva Condomina y lo que tenemos que hacer para solucionarlo», concluyó el jefe del banquillo murcianista.