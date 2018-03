Luis Casas dice que "me gusta esta presión que tiene el UCAM"

No será por falta de motivación que Luis Casas no termine triunfando y cumpliendo su objetivo en el UCAM Murcia. El que ha sido segundo entrenador del equipo durante la temporada, y que desde hace un par de semanas se hizo cargo del banquillo universitario, se mostró ayer en sala de prensa ambicioso y seguro de que el conjunto azulón puede revertir el bache de resultados que atraviesa. «Este grupo es ambicioso, quedan diez finales, pero me gusta esta presión porque nos gusta luchar por el objetivo del ascenso», comentó.

Según Casas, esta fase final de la temporada encarna la «máxima igualad, a todos nos está costando ganar partidos al pelear por nuestros objetivos». En todo caso, su equipo deberá mostrarse sólido atrás e inspirado arriba durante los noventa minutos para luchar por una victoria que, la pasada semana, se escapó precisamente en los instantes finales tras el gol de Wilson Cuero, del Linense, en el tiempo añadido del choque.

Este hecho fue catalogado por Luis Casas como «un palo duro, el equipo fue muy superior durante ochenta minutos, pero hay que reponerse». Sin embargo, reconoció que el vestuario «desde el lunes, está unido para revertir esta situación, ya que quedan diez partidos y el primer objetivo es este domingo, para empezar a sumar de tres en tres».

Una salida complicada para los universitarios, que se medirán en el Municipal de San Pablo al correoso Écija (17.00 horas), un recién ascendido que comenzó como un tiro la temporada, atravesó un importante bache de resultados, y que ahora se ha estabilizado en mitad de la tabla clasificatoria. De tal manera, Luis Casas definió al Écija como «un equipo que demostró ser rocoso y competitivo ganando en casa y en campos muy complicados». Casas, que tiene clara la dificultad de ganar a domicilio, reconoció que «nos van a apretar mucho, a estas alturas de la temporada todos los equipos se hacen más fuertes en casa» dijo el sustituto de Campos en el banquillo.