El Lorca Deportiva empieza la primera de sus diez finales recibiendo al Mérida

El Lorca Deportiva juega esta tarde a las seis en el estadio Artés Carrasco la primera de las diez finales que le restan hasta final de temporada. La de hoy es un tanto especial puesto que el rival es el Mérida, equipo que actualmente marca los lugares de salvación. Está a siete puntos de los lorquinos. En la primera vuelta, el Lorca venció en el estadio Romano por 0-2. El cuadro lorquinista viene de perder ante el Villanovense mientras que los extremeños derrotaron a otro rival directo, el Betis B. El técnico manchego del Lorca Deportiva, Mario Simón, quiso ayer jugar al despiste. Ha metido en la lista a los lesionados David Álvarez y Cristian Britos, mientras que en la rueda de prensa de ayer dijo que «no están para jugar, no han completado ningún entrenamiento de la semana». Lo normal es que no jueguen. Tampoco lo pueden hacer,el lateral derecho, Juanjo y el central, Lulu, estos por sanción. Otra baja es la de Guirao. El Mérida es un equipo que por plantilla se le presumía iba a estar en la zona alta. Ahora también tiene que jugar por no bajar. El descenso directo lo tiene a cuatro puntos. Los convocados emeritenses son Felipe Ramos, Alex Lázaro, Golobart, Ivan Pérez, Jose Cruz, Will, Javi Chino, Checa, Paco Aguza, Isaan Nana, Santi Vila, Julio de Dios, Jokin Esparza, Javi Gómez, Germán, Isaac Shehoah, Kiu e Iván Aguilar, muchas caras conocidas en la Región de Murcia.