"Tenemos que ser conscientes de que vamos a sufrir mañana"

El UCAM CB Murcia afronta mañana, a las 12.30 horas, su tercer partido consecutivo en el Palacio en los últimos siete días. El equipo universitario recibe la visita del San Pablo Burgos y lo hace con la necesidad de lograr un triunfo después de encadenar varias derrotas consecutivas tanto en la Liga Endesa como en la Champions League. No obstante, Ibon Navarro, entrenador del UCAM, ya ha advertido que no será un partido fácil y espera que su equipo no se confíe para acabar logrando la victoria. «Ellos son un equipo equilibrado y muy potente en el juego interior, sobre todo en el uno contra uno. No desconecta del partido y ha conseguido jugar con tranquilidad porque no se pone nervioso ni cuando va por delante en el marcador ni cuando va por debajo. Debemos estar concienciados de que vamos a sufrir, porque va a ser un partido largo. No podemos creer que se puede ganar en el primer cuarto porque no va a ser así», dijo ayer el técnico vitoriano.

El encuentro puede marcar el rumbo del equipo murciano en las próximas jornadas, ya que un triunfo le acercaría de nuevo a la zona de play off después de sufrir tres derrotas consecutivas para visitar la próxima semana al Morabanc Andorra, uno de los rivales directos en esa pelea. «Tenemos la responsabilidad de saber que, si queremos pelear por el objetivo final del club, debemos ganar mañana, porque es muy importante. Luego toca ir a Andorra, y ganar es importante para salir de esta dinámica de derrotas» y añadió que «no pensamos tanto en el fin sino en el proceso de hacer las cosas bien para intentar ganar».

Vítor Faverani será la principal novedad de la convocatoria al ser inscrito para esta jornada después de que Alberto Martín se rompiera el tendón de Aquiles en un entrenamiento y eso le haya obligado a decir adiós a la temporada. Aunque los focos en el juego interior universitario volverán a estar puestos en un Augusto Lima que sigue acoplándose a sus nuevos compañeros. «Lima nos puede dar cosas delante que son diferentes a las de Delía y Tumba. En el proceso de adaptarlos, quizás estamos dejando de hacer cosas que solemos hacer bien. Hay que tener paciencia y lo que necesitamos son horas trabajando en la pista», dijo Ibon Navarro. Sobre el juego exterior, donde Clevin Hannah puede ser el máximo ausente tras una enlogación en la zona inglinal sufrida el miércoles ante el Tenerife, el técnico consideró que tanto «Benite, Urtasun como Oleson tienen la suficiente capacidad para entender el juego» y poder realizar labores de base en caso de necesidad.