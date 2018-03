Multan a Guardiola con 22.500 euros por lucir el lazo amarillo en los partidos

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha sido multado con 20.000 libras (22.500 euros) por violar la reglamentación de la Federación Inglesa (FA) tras "exhibir un mensaje político", al lucir el lazo amarillo en apoyo a los independentistas catalanes en prisión.

El uso del lazo infringe las reglamentaciones de la FA, algo por lo que Guardiola fue advertido en dos ocasiones antes de que el ente federativo emitiese el cargo formal este viernes. Además de la multa impuesta al técnico catalán, ha sido advertido sobre su conducta futura.

"Dije desde el principio que si la FA considera que no debería usar el lazo amarillo, lo aceptaría, pero el hecho de que lo use o no, no significa nada porque el lazo amarillo siempre estará allí, se vea o no, incluso si lo llevo en la conferencia de prensa o después del partido, no importa", dijo Guardiola este martes.

"La situación no cambia, todavía hay personas en prisión de una manera injusta", añadió el entrenador del Manchester City, que recalcó que el lazo amarillo no lo luce para abrir el debate soberanista, sino para protestar por el encarcelamiento de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, a quienes considera "inocentes".

"No se trata de derecha o izquierda. No se trata de un problema político", dijo Guardiola la semana pasada. "El lazo es por las personas que dicen que no es correcto tener a cuatro personas en la cárcel", manifestó el ex entrenador del FC Barcelona.

Por su parte, el presidente de la FA, Martin Glenn, insistió en que el lazo era un "símbolo político", aunque más tarde se disculpó por algunos de sus comentarios después de equiparar la cinta amarilla con "una esvástica o la hoz y el martillo".

"Para ser honesto, y para ser muy claro, el lazo amarillo de Pep Guardiola es un símbolo político, es un símbolo de la independencia catalana (...) Todo lo que hacemos es aplicar las leyes del juego de manera equitativa", sentenció Glenn.