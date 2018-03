Ibon Navarro: "Benite, Oleson y Urtasun tendrán que hacer de base"

El UCAM Murcia CB recibe este domingo a San Pablo Burgos (12.30 horas), rival que tras un inicio titubeante, está mostrando su mejor cara en este tramo de la temporada. "Es un equipo muy equilibrado, con mucha energía y potencia en el juego interior y que genera mucho desde fuera. Además, nunca se desconectan de los partidos, han conseguido jugar con mucha tranquilidad. No se ponen nerviosos aunque estén debajo en el marcador. Debemos estar concienciados de que vamos a sufrir, porque va a ser un partido largo", ha explicado Ibon Navarro esta mañana en rueda de prensa.

Tras una racha de derrotas (tres consecutivas en ACB), los universitarios quieren volver a la senda de la victoria. "Tenemos la responsabilidad de saber que, si queremos pelear por el objetivo final del club, debemos ganar este domingo, porque es muy importante. Luego toca ir a Andorra, y ganar es importante para salir de esta dinámica de derrotas", ha asegurado el entrenador vasco.

El fichaje de Augusto Lima y la vuelta a la plantilla de José Ángel Antelo ha hecho que el entrenador de Vitoria tenga que ir poco a poco adaptándolos al juego. "Lima nos puede dar cosas delante que son diferentes a las de Delía y Tumba. En el proceso de adaptarlos, quizás estamos dejando de hacer cosas que solemos hacer bien. Hay que tener paciencia y lo que necesitamos son horas trabajando en la cancha", ha admitido

Para el preparador del UCAM, "los jugadores hacen un extraordinario trabajo atrás, y a veces nos metemos en una dinámica de fallar. Un jugador no juega bien o mal cuando mete o no mete, hay muchas cosas que valorar", ha incidido el vitoriano sobre los bajos porcentajes de tiro. Ahora, con la duda de Clevin Hannah por una elongación en el aductor, ha señalado que tanto Benite como Oleson y Urtasun "van a tener que hacer de base si no juega Clevin. Su capacidad de entender el juego es lo suficientemente alta para hacer las labores de ese puesto", ha finalizado.