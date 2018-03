Deseado Flores se queda sin hueco

Desde el pasado diciembre, con la marcha de Moro, estaba en un segundo plano.

Los primeros efectos tras la adquisición del máximo paquete accionarial del Real Murcia por parte de Mauricio García de la Vega ya se están haciendo notar en las oficinas de la Nueva Condomina. Y es que ayer fue Deseado Flores, el hasta entonces consejero delegado del club grana, el que presentó su dimisión en dicho cargo después de que el propio club grana confirmase el pasado miércoles a través de un comunicado que el empresario mexicano pasaba a ser el nuevo propietario al ejecutar una cláusula del acuerdo que firmó con Raúl Moro el pasado diciembre. Deseado Flores aterrizó en enero de 2017 como mano derecha del empresario extremeño, sin embargo, tras el paso atrás de Moro hace un par de meses, había quedado relegado a un segundo plano desde que Mauricio García de la Vega asumió la gestión del club murciano.

Desde las semanas previas al reciente cambio de propiedad se ha encontrado atado de pies y manos en la toma de decisiones de las principales parcelas. Primero en el plano deportivo con la llegada de Pedro Gómez Carmona, director de fútbol de Real Murcia y persona de confianza del empresario mexicano, y después en el ámbito institucional al encargarse García de la Vega de los pasos a dar en las cuentas de la entidad y el apartado institucional. Y es que desde que Raúl Moro entró en el club murciano, Deseado Flores se erigió como máximo portavoz en todas las áreas hasta que el extremeño comenzó a perderle el 'miedo' a los micrófonos y a las preguntas de los periodistas.

Cierto es que a golpe de talonario y de hacer y deshacer contratos a la ligera, el Murcia consiguió enderezar su rumbo la pasada temporada para acabar disputando el play off de ascenso a Segunda B, donde cayó con el Valencia Mestalla en la segunda ronda. Sin embargo, esa fórmula no le funcionó el pasado verano. Flores, que volvió a acudir a otro mercado de fichajes como cabeza visible pese a que en un principio anunció que las intenciones eran las de contratar a un director deportivo, tiró de chequera a sabiendas de que la apuesta deportiva sería muy comprometida para las arcas de un club que ya arrastra una importante y delicada deuda y que se encuentra en una categoría tan deficitaria como la Segunda B. Volvió a romper contratos con jugadores que días antes elogiaba a su lado tras firmar su renovación y no dudó en ofrecer cantidades que rozaban, e incluso que algunas superaban, los mínimos en Segunda.

El resultado fue una plantilla descompensada que ha tenido que acudir al mercado invernal de nuevo para adaptarse a las intenciones de su actual entrenador, el quinto que se ha sentado en el banquillo de la Nueva Condomina desde que Deseado Flores llegó al Real Murcia, y que buscará el necesitado ascenso en los últimos dos meses de competición.

Deseado Flores seguirá vinculado a la entidad murcianista como consejero en las próximas semanas hasta que se celebre la Junta General el próximo 11 de abril, donde se deberán aprobar las cuentas del ejercico anterior cuatro meses más tarde de su conclusión. Un hecho sin precedentes desde la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva.