El UCAM sale con vida de la primera batalla

Clevin Hannah se retira con molestias y los de Ibon Navarro deberán ganar el miércoles por seis de diferencia en casa del vigente campeón del torneo

El sueño del UCAM CB Murcia en la Champions sigue intacto. Eso sí, para prolongarlo algo más que siete días deberá vencer en su casa al vigente campeón, el Iberostar Tenerife, por seis puntos de diferencia el próximo miércoles. Y es que el equipo tinerfeño, dirigido por Fotis Katiskaris, se llevó el triunfo del Palacio anoche (66-71) en otro encuentro intenso por parte del cuadro murciano. Los de Ibon Navarro, entrenador del UCAM, tuvieron que sortear varios obstáculos desde el inicio del partido. Primero por las ausencias del base Alberto Martín, quien se rompió el tendón de Aquiles entrenando, y de Tumba, dolorido por un choque ante el Barcelona Lassa el pasado sábado. Y luego durante el partido, donde perdió a Hannah por unas molestias físicas en el tercer cuarto y, todavía así, recortó en varias ocasiones diez puntos de diferencia.

El UCAM arrancó el encuentro como lo hizo el pasado sábado ante el Barcelona Lassa. El equipo murciano intentó frenar lo máximo posible al Iberostar Tenerife con su maraña defensiva y a su vez movió el balón con mayor velocidad en ataque, lo que aprovecharon Hannah y Oleson para anotar los primeros puntos (5-0). Los duelos de Tobey-Lima, en la pintura, y Rojas-Ponitka echaban chispas en cada lucha por el balón y el equipo universitario fue superior por unos instantes en el rebote. Eso hizo destacar a un Ovie Soko que, con dos acciones consecutivas, sumó cinco puntos a su casillero y colocó a seis de ventaja al UCAM (12-4). Sin embargo, los jugadores de Fotis Katsikaris despertaron y desde el tiro libre comenzaron a recortar. Las tres faltas de Benite y las dos de Rojas en el primer cuarto empezaron a complicar la rotación a Ibon Navarro, aunque el que mayor peligro llevó en esos instantes fue un Javier Beirán que se echó a su equipo a las espaldas. Con siete puntos consecutivos volteó el marcador y el primer asalto fue para los tinerfeños pese a la última canasta de Delía bajo el poste (14-15).

El alero del Tenerife siguió creando problemas por dentro, aunque en el segundo cuarto ambos conjuntos consiguieron despertar desde el tiro exterior. Rojas recortó distancias después de que el cuadro de Katsikaris gozase de cinco puntos de renta (18-20) y a su vez Antelo respondió a un triple de Vasileadis para impedir que los visitantes se marchasen en el luminoso (21-23). Con un quinteto mucho más abierto, -Hannah, Oleson, Urtasun, Antelo y Lima- el UCAM consiguió encontrar más equilibrio en su ataque con un Urtasun que influyendo mucho en el juego, anotando y viendo bien los espacios para sus compañeros. Eso se sumó a los buenos minutos de Antelo sobre la pista, en los que dejó palpable que ya está casi de vuelta tras su grave lesión en el tendón de Aquiles. La dupla Antelo-Urtasun, que también sostuvieron en defensa al equipo, hicieron que Katsikaris tuviera que pedir tiempo muerto para hacer reaccionar a los suyos después de contar con otra ventaja de seis puntos con un triple de Hannah (34-28).

No obstante, el Iberostar Tenerife volvió a pisar el acelerador y tras dos triples consecutivos, de Abromaitis y San Miguel, fue ahora Ibon Navarro quien tuvo que ´parar´ el partido (34-34). Para los minutos finales Hannah y Kloof compartieron la dirección de juego sobre la pista, aunque fue el pívot Tobey quien decantó la balanza del primer asalto del partido con dos canastas consecutivas bajo el aro rival (36-38).

Después del descanso el UCAM se tuvo que recuperar de varios golpes. Primero el del marcador tras un triple de Abromaitis y, después, se quedó sin Clevin Hannah por culpa de unas molestias que le impidieron regresar a la pista. Fran Vázquez ´enfrió´ el Palacio y después varios triples consecutivos del Iberostar Tenerife colocaron a los visitantes a diez puntos de diferencia (41-51). Sin embargo, el UCAM volvió a tirar de casta y carácter. Peleó por cada balón y luchó en la pintura contra todos. Delía anotó dos puntos más bajo el poste y Kloof, tras una pérdida, colocó un tapón a White a la contra para luego sacar una falta y acudir a los tiros libres. Más tarde, Antelo, -ya con 10 puntos en su cuenta- también sacó petróleo en la pintura y los universitarios se engancharon de nuevo al partido (48-51), pero el Tenerife apretó y encaró el último cuarto por delante (50-56).

Al UCAM le costó anotar durante demasiado tiempo en el tramo decisivo del encuentro, aunque logró que el Iberostar no se marchara demasiado en el marcador. Un triple de Benite cortó la mala racha para los locales, pero Fran Vázquez, en la media distancia, colocó los nueve de diferencia para los tinerfeños (53-62). A cinco minutos del final Javier Beirán puso más tierra de por medio y al UCAM le costó de nuevo salir de ese lío. Pero lo hizo, y fue con las visitas al tiro libre de Marcos Delía tras una antideportiva de San Miguel sobre Kloof (60-67). Al contar cada punto para el resultado final del encuentro de vuelta la próxima semana, la intensidad sobre la pista fue en aumento. No obstante, el UCAM no consiguió enlazar buenos ataques en los últimos dos minutos y esas decisiones le impidieron recortar la ventaja respecto a su rival. Incluso Soko, que cuenta con un buen porcentaje de acierto desde el tiro libre, falló dos lanzamientos. Pero el UCAM no miró al marcador en los 50 segundos del partido y dos triples consecutivos de Vítor Benite, tras sortear la defensa del Iberostar y capturar un par de rebotes, acercaron a los murcianos en el marcador para llegar con más vida el próximo miércoles a Tenerife (66-71).