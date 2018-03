Veinte partidos para un título

Los albinegros jugarán seis de las diez jornadas en casa con un calendario repleto de obstáculos

Si hace tan sólo un mes la clasificación en el Grupo IV estaba más apretada que nunca, unas jornadas más tarde Marbella y FC Cartagena han cogido una ligera ventaja respecto a sus más inmediatos perseguidores, por lo que en estos momentos aventajan en seis puntos al tercero y en nueve al cuarto, que es el Real Murcia. A falta de diez jornadas para la finalización del campeonato liguero, ambos conjuntos afrontan este vertiginoso tramo final de liga como los grandes candidatos del Grupo IV, con permiso de Extremadura y Real Murcia principalmente.

Los marbellíes tomaron el mando del grupo tras derrotar al FC Cartagena y conservan, de manera provisional, el primer puesto gracias a que tienen el golaveraje ganado con el club albinegro -les derrotaron en la primera y en la segunda vuelta-. El equipo dirigido por Alberto Monteagudo ha permanecido durante catorce jornadas en la primera posición en solitario, doce de ellas de forma consecutiva, y en este pasado partido ante el San Fernando recuperaron el terreno perdido al ganar al equipo gaditano y aprovecharse del tropiezo del Marbella en su campo frente al Real Murcia.

Con diez semanas y 30 puntos en disputa, el FC Cartagena tiene un calendario repleto de obstáculos y muchos sobresaltos a la vista. Ya no hay que mirar a los oponentes de la parte alta de la tabla clasificatoria con los que tendrá que verse las caras, sino que hay unos cuantos oponentes de la zona baja que se están jugando su permanencia y las urgencias o necesidades son tantas o más como las que viven los clubes que quieren entrar en el play off de ascenso.

El equipo albinegro cuenta con la ventaja de que de esas diez jornadas, seis las jugará en casa. Si disputar los encuentros importantes en tu campo es un punto más a tu favor, la paradoja es, en este caso, que al Cartagena se le están dando mejor las cosas este año lejos del Cartagonova.



Cuatro de arriba

Así pues, el equipo entrenado por Monteagudo tendrá que verse las caras a oponentes que están en puestos de play off o que luchan por entrar entre los cuatro primeros, como son los casos de Granada B, Real Murcia, Extremadura y Linense. De esos cuatro clubes, el filial nazarí y el conjunto extremeño visitarán el Cartagonova en las jornadas 29 y 32 respectivamente. El conjunto cartagenero rendirá visita a Nueva Condomina en la jornada 33ª, mientras que ante el Linense, ahora octavo, medirá sus fuerzas en la trigésimo séptima.

Entre medias, al bloque cartagenerista también le esperan otros oponentes que no andan menos agobiados en estas últimas semanas por salvar el cuello y evitar el descenso. Destacan, en este trepidante calendario, los enfrentamientos ante Las Palmas Atlético, que marcha en decimosexta posición; la visita al Cartagonova del Jumilla, que es antepenúltimo; la salida en la jornada trigésimo quinta contra el Betis B, ahora penúltimo y la presencia del Lorca Deportiva, colista, en la antepenúltima jornada liguera.

Algunos de estos equipos seguirán pendiendo de un hilo cuando se enfrenten al FC Cartagena, aunque también es posible que otros estén prácticamente descendidos cuando llegue la jornada.

Completan el calendario los encuentros ante el Écija Balompié -décimo clasificado- de la última jornada de liga, y el choque contra el Badajoz -duodécimo-.



Contrincantes que coinciden

Aunque el calendario que le espera al Marbella puede parecer, a priori, algo más asequible que el que tiene que afrontar el bloque de Cartagena, hay unos cuantos oponentes que coinciden, como son los casos del Badajoz -próxima jornada-; Betis Deportivo (30ª); Lorca Deportiva (31ª); Linense (32ª) y Écija Balompié (33ª), con los pros y los contras antes señalados de estos mismos clubes en su particular lucha esta campaña.

Pero es que en el tramo final al Marbella le restarán al menos tres equipos que, a día de hoy, siguen teniendo muchas esperanzas de colarse entre los cuatro primeros. Los de Estévez medirán sus fuerzas en la jornada trigésimo sexta al UD Melilla, equipo que camina séptimo a solo dos puntos del Real Murcia, que es cuarto. Una semana más tarde viajarán hasta La Condomina para enfrentarse al UCAM Murcia, ahora quinto a un punto del equipo grana, y cerrarán la temporada en casa de nuevo, esta vez viéndose las caras con el Villanovense, noveno ahora mismo a tres puntos del play off.

No será un camino de rosas para ninguno de los dos equipos a tenor de los oponentes y, además, no se puede dejar de pensar que el Extremadura no ha dicho su última palabra.

Está por llegar, por tanto, lo mejor del campeonato.