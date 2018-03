Tres semanas en las que 'ni fu ni fa'

Quedan diez finales hasta que llegue el play off de ascenso y ninguno de los aspirantes tiene la ventaja suficiente como para dormirse en los laureles. El Real Murcia, en este caso, que por ejemplo conserva la cuarta plaza de la clasificación a pesar de llevar dos puntos en los tres últimos encuentros, ha tenido suerte de que los equipos que están por encima de los granas también han puesto de relieve la gran igualdad de este curso en el Grupo IV con diferentes tropiezos que han permitido que los pupilos de José María Salmerón, después de tres semanas sin ganar, sigan teniendo ahora mismo uno de los puestos más cotizados, el último y cuarto puesto que permite luchar por el salto de categoría.

A pesar de que el Marbella y el Cartagena, empatados a puntos en lo más alto de la clasificación, han demostrado ser los equipos más fiables y los conjuntos que mejor lo han hecho desde el arranque liguero, la realidad es que, asumiendo que en treinta puntos por disputarse puede pasar de todo, lo cierto es que hasta el noveno clasificado, el Villanovense, tiene todo el derecho del mundo a pensar ahora mismo en colarse entre los cuatro primeros, ya que los tres puntos que lo separan del Murcia y los cinco del Extremadura mantienen en un puño y bien comprimida toda la clasificación del Grupo IV.

Uno de los ejemplos que también representan que casi nadie es capaz de enlazar ni dos resultados positivos es el rival que tiene justo por encima el Murcia y que todavía tiene que pasar por Nueva Condomina. El Extremadura, en las tres últimas semanas, ha cosechado una victoria y dos derrotas, lo que supone solo un punto más que los dos empates y la inesperada derrota del Murcia ante el Córdoba B de hace dos jornadas.

Justo por detrás de los granas, la suerte que están teniendo los pupilos de José María Salmerón de momento es que la inestabilidad del UCAM ha provocado que los universitarios no hayan estado listos este periodo para volver a un puesto que han tenido bastante tiempo. Los universitarios, que son quintos con un punto menos que los granas, llevan una victoria en los últimos dos meses y eso le ha permitido al Murcia, antes de atravesar su particular crisis de resultados, primero instalarse en el cuarto puesto y poder seguir defendiéndolo ante un UCAM que necesita reaccionar si no quiere que alguno de los que vienen por detrás pueda provocar un disgusto en el tramo final de Liga.

Tanto el Murcia como el UCAM han tenido ya tres entrenadores en lo que llevamos de curso, prueba de la exigencia de ambas entidades por conseguir unos premios que en poco más de dos meses se van a repartir entre los cuatro mejores de cada grupo.

En el capítulo del Murcia concretamente, otro problema del conjunto grana es que los partidos de Nueva Condomina se han convertido casi en un problema, ya que el equipo lleva dos derrotas que nadie esperaba en sus últimos tres encuentros en el coliseo grana. De hecho, a excepción del triunfo ante el Villanovense (2-0) de hace un mes, el Melilla y el Córdoba B se han llevado seis puntos de Nueva Condomina, aunque los murcianistas han compensado este «déficit de puntos» como lo llama Salmerón, con la victoria de El Ejido a domicilio (0-2) y los empates fuera de casa ante UCAM, Mérida y Marbella, por ahora, le han valido a los granas para seguir siendo los guardianes de la cuarta plaza.

En este tramo final del campeonato es imposible saber qué candidatos tienen más opciones que otros, porque se van a producir en diez jornadas varios enfrenamientos directos, al Murcia le queda recibir en casa al Extremadura y al Cartagena por ejemplo, de la misma forma que todos los 'interesados' también tienen sus particulares duelos directos que pueden alterar la parte privilegiada de la clasificación. Los presupuestos, las inversiones y la calidad de la plantillas se ponen a prueba en diez semanas que terminarán por permitir que los mejores, entonces sí, comiencen la auténtica batalla, la del ascenso.