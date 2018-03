El albinegro Owusu, dos semanas de baja

El jugador del FC Cartagena Owusu Kwabena no podrá jugar los dos próximos encuentros de liga con el equipo albinegro, debido a la lesión que se produjo en el entrenamiento del pasado sábado. Según informa la entidad cartagenerista, el centrocampista sufre una lesión muscular Grado 1 en el bíceps femoral derecho, por lo que el tiempo estimado para su recuperación la ha estimado el servicio médico del club entre diez y quince días.

El futbolista no viajó con la expedición cartagenera el pasado sábado para el encuentro ante el San Fernando, debido a que fue en esa jornada donde sufrió el contratiempo que le dejó en casa. De esta manera, no podrá estar en condiciones para jugar los encuentros que dirimirá el equipo este domingo ante el Granada B y la siguiente jornada frente a Las Palmas Atlético.

Owusu, jugador cedido por el Leganés, pero que llegaba del Oviedo, ha disputado un total de siete partidos con la elástica albinegra, en los que ha jugado como titular en las cinco últimas ocasiones. El albinegro ha mostrado más sombras que luces en este periodo y aunque ha ofrecido momentos de mucha lucidez, especialmente en el encuentro ante el UCAM Murcia donde anotó un gol, sus actuaciones hasta el momento no han sido tan satisfacctorias como podían desear técnicos y aficionados.