Una derrota clara y absurda

El Lorca FC cayó derrotado ante el Albacete por 1-2 merced a un penalti tan claro como absurdo cuando restaban menos de dos minutos para el final. El empate quizá hubiera sido lo justo, ya que si bien el equipo lorquino estuvo mejor en el primer acto, el Albacete fue superior en el segundo. El Lorca rompe una dinámica positiva mientras que el Albacete con la segunda victoria a domicilio mantiene un buen nivel de resultados y se aleja del peligro.

Los casi seiscientos aficionados que llegaron desde Albacete regresaron con la alegría que suele ser doble cuando se gana al final. Posiblemente, muchos aficionados debieron pensar quién o quiénes iban marcar los goles en la nublada mañana de ayer en el estadio Artés Carrasco. Ambos técnicos, los veteranos Enrique Martín y Fabri González dispusieron de un sistema con cinco hombres atrás, claramente para intentar no encajar y aprovechar alguna acción atacante.

El primero en avisar fue el Albacete. Cinco minutos de juego cuando un saque de esquina lo remató Bela tras prolongar Aridane en el primer palo y Brown, en tareas defensivas, salvó en la misma línea de gol. Seis minutos después, el Lorca llegó la primera vez a la meta rival con mucho peligro. Gran jugada de Dani Ojeda que culminó con un buen disparo pero Tomeu Nadal realizó una gran intervención, despejando a córner.

Fue un aviso porque a los dieciséis minutos, el Lorca logró adelantarse en el marcador. El reaparecido Pina, que ayer jugó de central derecho, sacó un buen centro, Brown tocó en el primer palo y Tomeu no pudo quedarse con el cuero. El balón entró con suspense. El delantero local jamaicano inauguró su cuenta particular en el tercer partido que defiende la camiseta lorquina. De esta manera, el Lorca rompía la sequía goleadora tras tres encuentros sin perforar la portería contraria. El Lorca estaba mejor colocado en el campo. Muy seguro atrás. El medio campo lo controlaban Tropi y Javi Muñoz.

El Albacete abusaba del juego directo. Metía miedo en los balones aéreos con Bela y sobre todo con Aridane. Pese a ir por debajo en el marcador, no daba la impresión de reaccionar. En el minuto veinticinco, el colegiado balear fue el único que no vio unas manos muy claras de Gorosito dentro de su área. Lo que pareció un penalti muy claro no pitado hizo que el público la tomara con el colegiado.

El Lorca merecía el segundo. Lo pudo lograr en el minuto treinta y seis. Jugadón de Noguera que se escoró, llegó a la línea de fondo, pase de la muerte y de forma increíble, Brown, en lugar de rematar, despejó. Defectuoso remate del jamaicano, todo pundonor, pero justito técnicamente.

A falta de ocho minutos para el descanso, el meta visitante, Tomeu Nadal, volvió a salvar a su equipo. Otro jugadón de Alberto Noguera que culminó con un derechazo desde la frontal del área, pero el meta albaceteño sacó una prodigiosa mano. Sin duda, Noguera estaba siendo el mejor jugador del partido.

Se llegó al descanso con ventaja mínima del Lorca FC merced al gol de Brown. Muy merecida esa victoria provisional. Lo hizo mucho mejor que el Albacete y dispuso de suficientes claras ocasiones de gol, por lo que a nadie hubiera extrañado que la ventaja hubiera sido más amplia. El jamaicano Brown se marchó lesionado y no salió en la segunda parte. En su lugar salió Villalibre. Delantero por delantero.

Por su parte, Enrique Martín tampoco esperó mucho para mover el banquillo. A los nueve minutos hizo dos cambios. Metió a Acuña y Erice por Gálvez y Susaeta. El técnico visitante no lo veía claro. El Albacete mejoró con los cambios. Se adueñó del partido sobre todo del medio campo. No tardó en lograr el empate que estaba buscando desde que se inició el segundo acto. Balón al área local, no acertó la defensa a despejar y el recién incorporado Acuña, de rosca, igualó la contienda. Acuña también estrenó su casillero goleador.

El Albacete jugó mejor que el Lorca en la segunda parte. Se intercambiaron los papeles del primer acto. Los manchegos daban más sensación de peligro que los lorquinos. El Lorca lo buscaba al contragolpe. Ojeda puso a prueba a Tomeu Nadal en el minuto sesenta y tres. Enrique Martín quiso asegurar el punto con la entrada del aguileño Morillas por el lesionado Bittolo. Por su parte, Fabri movio fichas ofensivas. Aly Malle por Fede Vega y Nando por Ojeda. En el tramo final del choque pudo pasar cualquier cosa. A falta de siete minutos se reclamó un penalti sobre Fran Cruz.

A falta de un minuto para el noventa, el Albacete remontó el partido. El Lorca no está abajo por casualidad. Está porque la mayoría de los jugadores no tienen nivel para Segunda. Lo demuestra la acción que supuso el triunfo visitante. Penalti absurdo pero claro de Fran Cruz sobre Acuña. No perdonó desde los once metros Bela, quien engañó a Dorronsoro y dejó a los lorquinistas en una situación casi imposible de revertir.