El Lorca FC busca hoy confirmar su mejoría ante el Albacete

El Albacete y el Lorca FC disputan hoy, a las 12.00 horas, un partido en el que los lorquinos tratarán de lograr una victoria que se sigue resistiendo para intentar mantener la llama de la esperanza viva para tratar de salir del descenso. O lo que es lo mismo, una necesidad imperiosa de ganar, algo que no hace el Lorca desde el pasado 25 de noviembre y que es la principal razón de que se encuentre a quince puntos de la zona de salvación.

No obstante, los lorquinos vienen de una dinámica distinta ya que han logrado no encajar gol en las dos últimas jornadas aunque tampoco han marcado. Parece que el técnico blanquiazul, Fabri González, ha dado en la tecla para cortar la sangría de goles en contra, pero todavía no ha encontrado el camino del triunfo.Y es que el entrenador gallego no sabe lo que es ganar desde que se sentó en el banquillo del Artés Carrasco. El Albacete, por su parte, llega a este partido tras vencer al Numancia y los de Enrique Martín, entrenador del equipo manchego, se encuentran seis puntos por encima del descenso.

Como suele ocurrir en estos casos, el entrenador local ha convocado a todo el plantel y los únicos descartados son Antonio López y Manu Apeh, ambos por problemas físicos. Es muy probable que Fabri repita el mismo once que empató ante el Cádiz y todo va a depender del estado físico de algunos tocados como Fede Vega, Fran Cruz y Digard.

El Albacete, con el aguileño y exjugador de La Hoya Lorca, Morillas, en sus filas trae buenos recuerdos en Lorca, ya que fue ante el equipo manchego, entonces entrenado por Aira, el rival ante el que lograron el ascenso de categoría el pasado mes de mayo e nel mismo escenario de hoy. La cercanía del desplazamiento va a permitir que numerosos aficionados manchegos se den cita en las gradas del estadio Artés Carrasco, el cual va a registrar una entrada de en torno a cinco mil personas.