Aketxe y Rubén Cruz resuelven un partido trampa

El Fútbol Club Cartagena está de nuevo a la par del líder, el Marbella después de su victoria en San Fernando. De hecho, los albinegros han sido los únicos vencedores de la jornada en la parte alta de la tabla. Y eso que el partido le planteaba muchas dificultades a los albinegros. En una tarde muy desapacible, el San Fernando creó más peligro en el primer tiempo, pero en el segundo los albinegros reaccionaron, y Rubén Cruz y Aketxe marcaron los tantos de la victoria.

Monteagudo proponía un once muy novedoso: un 4-4-2 con Rubén Cruz y Aketxe en la delantera, y dos extremos abiertos a las bandas. Destacaba el debut como titular de José Gaspar, que llegó en el mercado de invierno y aún no había tenido minutos.

La primera parte fue verdaderamente horrible. El césped altísimo y el viento en contra del Cartagena contribuyeron a un fútbol prehistórico, en el que el San Fernando se sentía más cómodo. Aketxe perdonó un testarazo en el minuto 2, y ya no hubo más acercamientos visitantes durante casi toda la primera parte.

Por los locales, Carri perdonó un gol cantado a los trece minutos de juego. Al jugador del San Fernando se la pusieron botando en el interior del área para que batiese a Marcos, pero su tiro se marchó a las nubes.

A partir de ahí, solo hubo balonazos hacia el área albinegra, que siempre despejaba Marcos de puños. Al filo del descanso llegó la mejor acción del Cartagena, que partió de una jugada de Hugo por la diestra. El centro lo cabeceó picado Rubén Cruz y se fue a pocos centímetros de la madera.

El técnico manchego movió ficha en el descanso al introducir a Kuki por un desaparecido José Gaspar. Lo cierto es que el Cartagena regresó de los vestuarios con otra cara, más incisivo y menos contemplativo.

Eso sí, Marcos tuvo que evitar el tanto de los visitantes con un auténtico paradón. Aprovechando un mal despeje de Moisés, Óscar Martín se incorporó por la izquierda y disparó hacia la meta albinegra, pero se topó con la estirada del portero madrileño.

Parecía que volvíamos a las tornas del primer tiempo, pero entre los dos delanteros del Cartagena armaron el primer tanto de la tarde cuando menos se esperaba, en el minuto 64. Hugo colgó el balón hacia el segundo palo, Aketxe remató a gol y Rubén Cruz la empujó por si acaso para anotar el tanto en su cuenta particular.

El 0-1 ya era un gran premio para un Cartagena que remaba todo el partido entre la tempestad, porque la lluvia arreciaba sobre el Iberoamericano y complicaba aún más el juego. Pero diez minutos más tarde Aketxe puso la puntilla a los gaditanos. Sergio Jiménez ganó esférico por potencia y le dio un balón sensacional al vasco, que no perdonó en el mano a mano y definió con mucha clase. Es el décimo tanto del delantero bilbaíno, que vuelve por sus fueros tras su lesión.

El San Fernando no tuvo ninguna capacidad de reacción en el tramo final. De este modo, el Cartagena obtiene una victoria complicada y que parecía casi imposible durante gran parte de la tarde. Los de Monteagudo suman 52 puntos, los mismos que el Marbella, y ya tienen 10 de renta sobre el quinto clasificado.