Un UCAM-Barça sin preliminares

Después de tres largas semanas desde el último partido de ACB que acabó con una derrota en la pista del Obradoiro con una canasta al límite de la prórroga, el UCAM Murcia CB vuelve hoy a la acción. Sin preliminares y con la cara nueva de Augusto César Lima, un regreso que ha ilusionado a la afición, los universitarios reciben (19.00 horas, Movistar Deportes 1) a un desconcertante Barcelona Lassa, que después de ganar de forma brillante la Copa del Rey de Las Palmas solo diez días después de llegar al banquillo Svetislav Pesic, ha encadenado dos feas derrotas en la Euroliga, la última de ellas el jueves en la pista del Zalgiris Kaunas.

Los murcianistas han llegado a esta fase de la temporada, donde también tienen el reto de la Champions League con una eliminatoria ante el Tenerife que comienza el próximo miércoles, con un balance de 10 victorias y otras tantas derrotas, pero después de perder los dos últimos compromisos antes del parón. Por ello, aunque enfrente esté un Barça revitalizado en la competición doméstica, el triunfo se antoja muy necesario para seguir muy vivo en la lucha por entrar en los play off por el título.

La llegada de Lima, quien según Navarro «nos va a dar continuidad a lo que ya tenemos y más puntos arriba», unida a la recuperación total de José Ángel Antelo, va a provocar que a partir de ahora dos jugadores sean sacrificados en cada jornada. En esta ocasión han sido el ala pívot Marko Lukovic y el pívot Vítor Faverani, quien pese a haber realizado ya esta semana varias sesiones al mismo ritmo que sus compañeros, el técnico ha preferido no incluirlo en la convocatoria. Los jugadores que estuvieron con sus selecciones -Tumba, Rojas, Kloof, Benite y Delía- han regresado en buenas condiciones físicas para jugar esta tarde: «Algunos han tenido más minutos de los que deseaba, como Kloof y Rojas, pero están bien de cabeza y eso compensa lo que no puedan tener de piernas», indicó Navarro.

El rival, por contra, sí que tiene bajas y alguna duda. Por un lado, el húngaro Adam Hanga estará de cuatro a seis semanas ausente por una lesión muscular que sufrió en la pista del Zalgiris. Y por otro, el también alero Rakim Sanders, es duda, aunque todo indica que podrá jugar.

«Creo que van a centrar todas sus fuerzas en la Liga, tal y como ha reconocido su entrenador. Atrás es un equipo que va a muerte, la falta va antes que la canasta sencilla, mientras que ofensivamente, es un conjunto con mucho talento y que está aprovechando la confianza de sus jugadores en estos momentos. Va a ser un partido de un nivel físico muy alto», exponía ayer Ibon Navarro sobre el choque frente a un rival que cuenta con dos jugadores en una gran forma, el base Thomas Heurtel, MVP de la Copa, y Pau Ribas.

Las declaraciones efectuadas por Sadiel Rojas durante la semana, en la que pedía más justicia para él por parte de los colegiados, también fueron objeto ayer de comentario del preparador vasco: «Vienen tres muy buenos árbitros -García González, Serrano y Zamorano-. Igual que no quiero que no se usen etiquetas con los jugadores, no me gustaría que fuéramos irascibles con los árbitros. Van a hacer su mejor trabajo seguro y van a llevar muy bien el partido», argumentó Navarro en la sala de prensa.

La incógnita principal radica en qué versión se verá esta tarde en el Palacio del Barcelona, que esta temporada ha sufrido menos derrotas fuera que en el Palau Blagrana, donde en la primera vuelta ganó el UCAM Murcia. Por tanto, el equipo local está ante la oportunidad de hacer historia y firmar la primera temporada en ACB con dos triunfos frente a los azulgranas, a los que no ganan en casa desde la temporada 2007-2008.