Juan Montiel, Jumondi: "Me tiro unas 20 horas en hacer un balón de cuero totalmente artesanal"

Fue directivo de numerosos clubes y guarda como un tesoro una gran colección donde tiene infinidad de objetos. Ahora que está jubilado hace balones de cuero totalmente artesanales en los que emplea 20 horas en cada uno

¿Cómo se vinculó y por qué al fútbol?

No he sido futbolista pero siempre he estado relacionado con el fútbol desde que mi padre me llevaba al campo del Instituto con 2 o 3 años. Después, con 7 años me fui a vivir al lado del campo San José e iba todos los días a los entrenamientos. Tenía contacto con los jugadores porque vivían en la Pensión de Los Valientes y ellos me metían en los partidos.

¿Pero cuántos ´Lorcas´ ha visto usted?

Bueno, yo siempre he sido seguidor de alguno de los equipos, que han sido Club Deportivo Lorca, Lorca Deportiva, Lorca Club de Fútbol, Lorca Promesas...

Y abrió un negocio relacionado con el deporte.

Sí porque me hice viajante y empecé a vender artículos deportivos. Entonces no había tiendas de deportes, todas estaban relacionadas con las marroquinerías, hasta que en 1972 puse yo la primera en Lorca. Ha estado abierta casi 40 años y he vestido y equipado a equipos de la zona. Le he vendido balones hasta al Cartagena porque los mejores se hacían en España y yo los traía aquí. En toda la Región había solo dos tiendas más, el Bazar Murciano y Arnáiz, y cada una teníamos nuestra zona.

Pero fue directivo de varios clubes.

La primera vez fue en 1974, del Lorca Deportiva, que se fundó en 1969 tras desaparecer el Club Deportivo Lorca por temas económicos, como ha pasado siempre.

¿Coincidió con Moreno Manzaneque?

Sí, coincidí con él, pero tuvimos nuestras diferencias por el tema del cobro. Incluso me saqué el carné de entrenador y estuve un par de temporadas con los juveniles. En aquellos años hubo hasta tres equipos en Lorca porque con uno no teníamos bastante y entonces había tres.

Ha sido una constante en Lorca, ninguno o muchos.

Sí, blancos y azules, y este año lo mismo, Lorca Deportiva y Lorca FC, y ninguno de los dos vale nada.

Aún se disputa un campeonato con su nombre.

Sí, lo fundé cuando sembraron el campo de fútbol donde los domingos jugaban los aficionados, porque tras ponerle el césped ya no los dejaban. Entonces había un campo fuera y empecé a patrocinar un campeonato que aún continúa 41 años después.

¿Por qué no llegó nunca a ser futbolista?

Porque yo era muy malo jugando. He vivido el fútbol de otra forma. Lo he visto desde la grada, he estado metido en directivas y he visto muchas cosas.

¿Buenas y malas?

Sí, de las dos, hay algunas que no se pueden contar, pero también he vivido muchas buenas, como el ascenso de Unai Emery, que como eso no vamos a ver otra cosa, al igual que la temporada siguiente, en la que estuvimos a punto de subir a Primera. Nos faltó un gol.

¿Y cómo le dio por hacer balones de cuero?

Mi padre era artesano y nací tocando las pieles. Aprendí a hacer balones, pero nunca me dediqué a hacerlos porque era un trabajo muy duro y no estaba pagado, pero ahora sí que los estoy haciendo. Los corto a mano, todo artesanalmente, con cuero de Lorca, que es estupendo. Al margen, me he dedicado a coleccionar cosas de fútbol, como cromos, tengo un archivo con muchas fotografías y documentos del fútbol de Lorca. Hace unos días estuve revisando las fichas de los jugadores de 1982, que las tengo todas, y los contratos. Ahora lo guardo todo en CD´s.

¿Qué es lo más antiguo que tiene?

Un balón de 1920, cuando se inauguró el campo de La Rueda, y unas botas de Ricardo Zamora de 1928.

¿Cómo consiguió las botas?

Porque Zamora venía mucho a Lorca. Cuando jugaba contra el Real Murcia, se venía aquí a jugar al tenis, que le encantaba, porque tenía amigos y familia en Águilas. Le dejó las botas a mi padre para que le hiciera unas iguales, pero no se las llegó a llevar. Aparte, tengo unos 150 balones antiguos auténticos y el primer reglamento del fútbol que llegó a la Región en 1916 traducido al castellano, que era de unos ingleses.

Usted hizo un libro de la historia del fútbol de Lorca que publicó hace cinco años.

Sí, me tiré once años recopilando datos. Tiene 600 y pico páginas y pesa casi tres kilos. Me iba todas las semanas dos o tres veces a Murcia a la hemeroteca para conseguir información. Tengo recopilados más de cien años porque también contacté con futbolistas de 1920 y sus familias en Albacete y Elche.

¿Y su mujer no le ha matado nunca?

Mi mujer ya me ha dejado por imposible, tiene asumido que es lo mío. Tengo ya 70 años y disfruto con esto.

¿Cuánto tiempo tarda en hacer un balón?

De 15 a 20 horas porque es todo a mano y me tengo que poner guantes para tirar de los hilos porque se ponen duros.

Es un proceso totalmente artesanal.

Me tiene que contar una cosa que ya ha prescrito. ¿Cómo se sacó el carné de entrenador?

Eso te lo ha contado Cayetano Montiel. Fue porque hicieron las pruebas físicas en la víspera de Reyes y yo no podía ir con la tienda. Un profesor me dijo que mandara a alguien y envié a un futbolista que entonces jugaba en el Olímpico de Totana para que saliera en mi nombre. Le dije que no lo hiciera bien, pero se quedó el número uno. A partir de la semana siguiente fui yo a la parte teórica, pero si llego a ir yo a la práctica seguro que suspendo.

Pero aprobó la teoría.

Claro que aprobé y llegué a sacarme el carné para entrenar en Tercera, pero yo no podía dedicarme a eso por la tienda, porque era raro el día que no saliera a la diez. Es que también encordaba raquetas y cuando venían los tenistas al circuito que se celebraba en la Región, me las traía gente como Emilio Sánchez Vicario. Tengo aún la lista de los kilos de presión que me pedía cada uno.

¿Cuánto dinero le ha costado el fútbol?

Eso no te lo puedo decir. Me dejaron muchas púas en la tienda. En junio me llamaban ocho o diez equipos para pedirme de todo, empezaban a pagarme poco a poco, pero cuando llegaba diciembre o enero era muy difícil que cobrara lo que me debían.