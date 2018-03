Se acerca el regreso del guardián

Alberto Monteagudo anuncia novedades en el once titular para reactivar al equipo en su visita al San Fernando.

No será este domingo en el Estadio Iberoamericano de San Fernando, pero el regreso de Pau Torres a la portería albinegra está más cerca de lo que se imaginaba. El guardameta catalán se lesionó el 7 de enero en el primer partido de la segunda vuelta en el Nuevo Colombino. Pau se fracturó el segundo metacarpiano del dedo de su mano izquierda, y se especulaba que estaría unos tres meses de bajo, con intervención quirúrgica de por medio. Pero, a principios de marzo, el arquero titular durante la primera vuelta ya está entrenando con el grupo, por lo que volverá a la meta cartagenerista mucho antes de lo previsto. Su técnico, Alberto Monteagudo, indicó que «está espectacular», aunque incluirle en la convocatoria aún sería prematuro.

Pau jugó diecisiete partidos ligueros durante el primer tramo de la temporada, y solo encajó catorce goles. Marcos Morales le ha sustituido desde entonces, dejando buenas actuaciones combinadas con algunos fallos groseros que han costado puntos. Por su parte, Álex Craninx, que llegó del Sparta de Róterdam en invierno, ni siquiera ha saltado al césped vestido de corto en este período de tiempo.

De cara al partido de mañana en la localidad gaditana, la de Pau es la única baja segura del combinado albinegro. El resto de los integrantes de la plantilla están en plenas facultades, incluido el sevillano Miguel Ángel Cordero, que se perdió el último partido. Moisés y Alejandro Chavero arrastran diversas molestias y no completaron el último entrenamiento, pero se espera que estén preparados para saltar al césped en San Fernando.



Una semana complicada

Alberto Monteagudo asume que el equipo ha pasado «una semana dura, por perder en casa contra uno de los máximos rivales». Sin embargo, el de Valdeganga no culpa a sus pupilos de la derrota y apuesta por «darle tranquilidad al equipo». «Los partidos, no solo hay que merecer ganarlos, sino que hay que ganarlos. No tengo mucho que achacar al equipo. En la segunda parte los metimos allí, no fueron grandes ocasiones, pero pudimos hacer gol», dijo el de Valdeganga. Lo único que le pide a los futbolistas para la recta final de la temporada es «tener toda la intensidad del mundo y empezar a ser más solventes en el área contraria».

Restan once jornadas de competición, y Monteagudo avisa de que la carretera se empina, y ahora es cuando es más complicado sacar puntos, porque «hay resultados raros y cuesta ganar». «Son momentos difíciles, porque los equipos de abajo se agarran a un clavo ardiendo y los de arriba no pueden fallar para no dejar escapar la oportunidad», comentó. Para no que no vuelen más puntos, el manchego señala que necesitan ser «matadores» y culminar sus oportunidades.

El técnico anuncia cambios en el once titular: «Hay una plantilla para moverla porque tenemos elementos que hay que utilizar», dijo. Monteagudo lamenta tener que ver el partido desde la grada por su expulsión: «Paso el peor partido de mi vida porque desde la grada no puedes hacer mucho».