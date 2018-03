Ribas apunta al once, pero Molo vuelve a ser un problema en la defensa del Murcia

Salvo el guardameta, Salmerón podría repetir el mismo equipo que en la derrota ante el filial del Córdoba

Si el Real Murcia es un equipo que desde la llegada de José María Salmerón al banquillo se ha caracterizado por haber sacado a relucir una fortaleza defensiva que no tuvo en la mayor parte de la primera vuelta, para el choque del domingo al mediodía en casa del líder Marbella, el preparador del conjunto grana tiene dos dudas importantes, aunque parece que una tiene mejor pinta que otra. Se trata del guardameta Biel Ribas y del defensa Manuel Jesús Casas García 'Molo', dos jugadores que no estuvieron en la dolorosa derrota del pasado domingo ante el filial del Córdoba en Nueva Condomina por arrastrar ambos unas molestias que no les permitió estar en la última jornada liguera, donde los granas salieron cabizbajos de su propio estadio tras caer ante el Córdoba B por 0-2.

Parece ser que la semana de trabajo específica con Biel Ribas ha surtido efecto y el portero balear, que ha salvado puntos importantes para el equipo y que lleva detenidos cuatro penaltis en lo que llevamos de temporada, está en condiciones de volver a enfundarse los guantes y salir como meta titular. Ante el filial cordobés, aunque no fue la clave del resultado final, el portero suplente del Murcia, Santomé, estuvo lento y se 'comió' el primer tanto visitante, a pesar de que en líneas generales no tuvo ni mucho menos una actuación desastrosa.

El cancerbero Biel Ribas es el segundo jugador de la plantilla grana con más minutos disputados en el torneo liguero, con 2.340 minutos, solo superado por los 2.430 del defensa Pedro Orfila. Y no es que el portero que estuvo a punto de defender la camiseta del Cartagena se haya perdido muchos partidos, ya que el balear ha sido una de las mejores incorporaciones del equipo el pasado verano, ya que además de haber detenido cuatro penaltis, sus intervenciones también han sido claves a la hora de que el conjunto grana tenga más puntos en su casillero que otros rivales que han hecho méritos parecidos a los granas, pero que no han tenido esa eficacia debajo de los palos que tanto influye en esta categoría. De hecho, Ribas ha detenido esta campaña cuatro de las seis penas máximas que le han lanzado los rivales. Ante Villanovense, Granada B, Betis B y Écija, el balear estuvo lo suficientemente listo y acertado para detener los lanzamientos rivales, mientras que solo ha tenido que sacar el balón del fondo de sus mallas desde los once metros ante el Córdoba B y la Balona en la primera vuelta. Por lo tanto, el regreso de Ribas al once titular del Murcia no es solo una buena noticia para el equipo, ya que los aficionados murcianistas incluso saben que se trata de uno de los fichajes más importantes del pasado verano a tenor de su rendimiento con la camiseta grana.

Por otra parte, Manuel Jesús Casas García 'Molo', defensa que llegó a la entidad grana como primer refuerzo del mercado de invierno y de 32 años de edad, tiene toda la pinta de que se va a perder por segunda semana consecutiva su participación con la camiseta del Murcia debido a un problema que arrastra por un golpe en un ojo. El veterano zaguero aterrizó en el conjunto grana desde el Lorca FC tras no tener oportunidades en Segunda División y desde su llegada acumuló cuatro jornadas consecutivas como titular, siendo de la partida ante el Melilla, UCAM, Villanovense y Mérida, derrota, empate y empate nuevamente en la visita al estadio Romano. El defensa se había convertido en un fijo para Salmerón en su línea de cuatro, pero los problemas llevan ya una semana que le han impedido contar con el almeriense, algo que parece que también va a pasar contra el líder Marbella en un partido en el que el Murcia debe poner toda la carne en el asador, ya que una victoria grana apretaría los cuatro primeros puestos de la clasificación y añadiría más emoción a las once finales que quedan para saber quiénes estarán entre los cuatro elegidos y cuáles no.

El entrenador del Murcia, José María Salmerón, tiene jugadores suficientes después del mercado de invierno para componer una defensa de garantías, pero la baja de Molo es verdad que reduce un punto las prestaciones de la retaguardia murcianista.