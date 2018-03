Antelo: "La lesión me dejó sin gemelo y he trabajado para recuperarlo"

El ala-pívot, que regresa a la dinámica del UCAM CB Murcia tras el parón, considera que está "muy cerca" de su nivel

Los 'amigos' de Lebron James se quedaron sin DeMarcus Cousins, pívot de los Pelicans, en el último All-Star de la NBA. Santi Cazorla, jugador del Arsenal, ha perdido varios años de su ascendente carrera y el central Zouhair Feddal, del Betis, ha pasado del césped a la grada en un año de brotes verdes tras varias decepciones en el Villamarín. Todo por culpa de un tendón que también dejó «anestesiado» el pie de José Ángel Antelo (Noia, 1987), capitán del UCAM CB Murcia, a los diez segundos del primer amistoso de la pretemporada. Ellos siguen inmersos en la 'batalla contra Aquiles', título del documental elaborado desde el club sobre la recuperación del gallego, mientras que Antelo, el invencible a las lesiones, ha ganado otra 'guerra' en tiempo récord.



Hace un mes reapareció en Mónaco tras romperse el tendón de Aquiles en el primer amistoso de la pretemporada. ¿Cómo se encuentra?

Bueno, la idea que teníamos era volver después de este parón, pero he jugado tres partidos de manera testimonial para ir cogiendo el ritmo de competición. Estoy mejor y poco a poco me noto con más fuerza en el gemelo, que es mi objetivo ahora mismo. Ya me sé los sistemas del equipo, que es algo importante, y aunque no soy nuevo el grupo me ha recibido muy bien. Estoy contento por eso y ahora solo pienso en ayudar y entrar cuanto antes en dinámica habitual de rotación.

¿La lesión llegó de repente o ya había tenido problemas?

La verdad que ese tendón me dio problemas el año anterior. Jugué bastantes partidos tocado e incluso con anestesia, pero sí que es cierto que empecé la pretemporada sin problemas. Había trabajado en verano y me encontraba bastante bien, no tenía ninguna molestia. Son cosas que pasan por intentar jugar aunque sabes que tenías que haber parado y terminas pagando un peaje. Al final, todo el mundo me dice que ha sido bueno porque el tendón se regenera y cuando te recuperas muscularmente sientes una pierna más fuerte que la otra.

¿Qué sintió?

Fue como un petardazo. No noté dolor, se me durmió el pie entero como si me anestesiaran. Una sensación tan extraña que incluso me intenté poner de pie y me volví a caer. Tenía miedo porque era una sensación rara el no sentir una parte de tu cuerpo. Al principio parecía que no lo tenía roto, pero después Paco Martínez -el doctor del club- me dijo que sí al regresar a Murcia, y por desgracia no se equivocó. Dentro de la gravedad de la lesión me dijo que la vaina que riega al tendón estaba intacta, con lo cual sabíamos que la recuperación iba a ser buena.

Desde que se conoció la gravedad de la lesión siempre se mostró muy positivo...

Siempre digo que la cabeza juega un papel importante en este tipo de lesiones y por desgracia tengo experiencia con la triada que sufrí hace unos años. Pero esa lesión fue diferente porque fue todo sobre ruedas, nunca tuve dolor y siempre fui a mejor. Son distintas porque en cuatro meses y medio tenía el músculo recuperado completamente. El 6 de marzo hará seis meses desde que me lesioné y los plazos estipulados suelen ser de seis meses a un año, con lo cual me he adelantado y eso se notará en mi recuperación para estar a mi nivel, que es lo que todo el mundo desea aunque creo que ya estoy muy cerquita.

¿Ha sido más dura que la lesión de rodilla que sufrió?

A la hora de recuperar son diferentes. La rodilla es una articulación más compleja, pero en el tendón cuesta más ganar músculo. La rodilla te puede retirar si no quedas bien, pero musucularmente te recuperas más rápido. Ahora, aunque esté trabajando cada día, cuesta mucho recuperar el gemelo porque es el músculo más fuerte. Ten en cuenta que cuando te pones de puntillas eres capaz de levantar tu propio peso, por lo que el gemelo trabaja continuamente y a mí me desapareció con la lesión. Parto de cero, es como si volviera a nacer y es difícil recuperar estímulos, sensaciones neuronales... Es un proceso largo pero estoy contento porque el tendón está más que bien y solo me falta coger más fuerza en el gemelo.

Cuando se recuperó de la rodilla hubieron bromas en el vestuario porque decían que se había 'pasado' en el gimnasio. ¿Le ha ocurrido lo mismo esta vez?

Me lo tomo así. Es una manera, viéndolo ahora con perspectiva, de ocupar tu cabeza porque es un proceso muy largo. Digo, venga, a hacer pesas todos los días (risas). Ahora mismo tengo una masa muscular buena aunque en ese momento era un jugador más delgado y el cambio fue radical porque gané mucha fuerza.

Unas de las diferencias entre una recuperación y otra es que en esta ocasión ha sido padre. ¿Le ha ayudado este aspecto también?

Todos diremos lo mismo, pero gracias a Dios tengo una familia maravillosa. Llegar a casa y ver a tu hijo jugar o cómo cada día hace una cosa nueva, al final es una alegría inmensa. Dicen que uno no sabe lo que es querer hasta que tienes un hijo y el sentimiento que tienes es como una proyección de tu vida, como un 'mini-yo', y buscas lo mejor para él. Eso me ha venido muy bien porque el tiempo que no he estado en el gimnasio lo he pasado con mi familia y he podido disfrutar de mi hijo.

¿Cómo se está dentro del equipo sin poder estar?

Muchas veces lo hablaba con el preparador físico cuando el equipo tuvo una racha de derrotas, sobre todo al principio. Le decía que la única forma que yo tenía de ayudar al equipo en ese momento era trabajar cada día en el gimnasio. No podíamos tener prisa dependiendo de los resultados, teníamos que hacer nuestro trabajo. Está claro que por mi forma de ser intento ayudar a mis compañeros en lo que me pidan, llevo varios años, aquí conozco la ciudad y todo eso... pero para poder ayudar en la pista tienes que estar bien para jugar.

¿Lo más duro ha pasado ya o está por llegar?

Lo más duro ya pasó, por supuesto. Ahora me va a tocar sufrir, porque llevo tiempo parado y vuelvo a jugar. Aunque ahora estoy mucho mejor que cuando regresé ante el Mónaco en la Champions. Fue como, venga, Antelo, salta ahí y juega sin ningún sistema... Pero eso fue de cara a recuperar sensaciones. Porque es bueno vestirte de corto otra vez más allá de jugar cinco minutos.

¿En pretemporada se percibía que se podían alcanzar estos resultados?

La verdad es que siempre tengo mucha ilusión. Este año me gustaban los calendarios y veía que nos podíamos meter en la Copa, sinceramente lo digo. Después la liga se ha dado de esta manera, son cosas que pasan. Ahora tenemos dos objetivos que son intentar llegar a la 'Final Four' de la Champions y al play off de la ACB, vamos a dar guerra hasta el final porque ambos están caros.

Ibon Navarro dice que el equipo ahora mismo es un tren y es difícil subirse. ¿Cómo se ve?

Ya estoy subido, eso pasaba al principio cuando no me sabía los sistemas. Ahora estoy perfectamente adaptado al equipo y a la dinámica de mis compañeros, que ya conocen perfectamente mi forma de jugar. Es otro registro diferente que puede tener el equipo y que ahora mismo a lo mejor no lo tiene.

¿Cómo es el míster?

Ibon es una persona muy sacrificada. Siempre está pensando en cómo sacar este equipo y cómo defender a los rivales. Le echa muchas horas. Varias veces he venido al gimnasio en días que el equipo no entrenaba y ya estaba ahí. Luego yo me iba y él seguía en la sala. Tanto Ibon como todos nos merecemos un premio, que sería una 'Final Four' o los play offs. Vamos a pelear duro por ello.

¿El equipo cree que puede llegar al play off de nuevo?

El equipo no es que se lo crea, es que luchamos por ello. Ahora mismo, si miras la clasificación, el descenso está lejos y el play off cerca. Si no peleas por nada vas a quedar en tierra de nadie. Está claro que hay muchos equipos con nuestros mismos objetivos que también juegan pero esto es baloncesto y es lo bonito que tiene, que los aficionados vengan cada día sabiendo que puede pasar cualquier cosa.

En la primera vuelta se ganó a un Barcelona en horas bajas y mañana viene a Murcia tras levantar la Copa del Rey. Parece que nunca es un buen momento para recibir a un rival así...

El Barcelona al final sorprende a propios y a extraños. Después de ganar la Copa recibieron un correctivo muy serio ante el Madrid en la Euroliga, así que veremos qué equipo se presenta en Murcia. Nosotros esperamos al mejor Barça y sabemos el nivel que vamos a dar. Ojalá sea un partido competido y podamos ganar porque son victorias que valen doble.

El miércoles se miden al Iberostar Tenerife en la Champions. ¿Es el partido más importante de la temporada hasta ahora?

Para mí, sí. Por el hecho de que es un partido de ida y vuelta y hay que 'pegar' primero. Es una eliminatoria muy bonita, me gusta mucho este formato, que es parecido al fútbol,y si no juegas bien pierdes totalmente las opciones. El equipo va a dar la cara y vamos a pelear para intentar pasar.

¿Qué papel juega la afición en dos partidos así?

La afición va a ser clave. Hay que ser honestos, necesitamos un pabellón a tope con una buena entrada. Es cierto que en la Champions es complicado al ser un día laborable, pero el club ha hecho una buena promoción para comprar entradas y esperamos que el pabellón se llene. Es una eliminatoria única en la historia del club y queremos lograr el objetivo.

Afición, club, plantilla... ¿se están dando los pasos para consolidarse en los primeros puestos?

Eso hay que verlo cada año. El club siempre busca tener los mejores jugadores posibles y en este caso este año nuestro objetivo es ese. El próximo ya veremos que presupuesto tiene el equipo, que creo que a día de hoy no se sabe, pero el objetivo de nuestro presidente y el de los directivos siempre es crecer. A partir de ahí, por supuesto, necesitamos el respaldo de todo el mundo. Nosotros no pedimos ni más ni menos a las instituciones, solo la media que obtienen otros equipos en la Liga Endesa.

Al final de la temporada pasada realizó unas declaraciones que algunos interpretaron que fueron dirigidas desde el club.

Bueno, creo que tengo una edad para hablar por mí solo. Pero soy el capitán y al final es una situación que no entiendes mucho. También veía preocupación por parte de mis compañeros y me preguntaron en rueda de prensa y contesté. Tampoco dije nada del otro mundo, solo que el hecho de ir a países extranjeros y llevar el nombre de Murcia no es gratis. Eso lleva una repercusión en todos los ámbitos como el turismo o el económico, porque al final el club es una empresa, una sociedad anónima, y necesita financiarse para seguir funcionando.

Hace unos años contó con ofertas del extranjero. ¿Está contento con la decisión que tomó de seguir aquí?

Son trenes que pasan en los que tú decides si subirte o no. Al final decidí quedarme aquí por muchas razones que son conocidas por todo el mundo. Ahora me he lesionado, pero lo importante es que cuando tomas decisiones así de cara al futuro, de quedarte en Murcia por menos dinero o irte por más, uno lo hace con todas las consecuencias.

¿Qué supone el regreso de Augusto Lima?

Lo primero es que comerá todos los días en mi casa, como hoy (risas). Lo segundo es que Lima es una persona entrañable en todos los aspectos, es un jugador que ahora mismo está a un nivel brutal y su incorporación es muy importante para nosotros. Ha sido bienvenido y en mi casa siempre tendrá un plato cuando venga a comer.