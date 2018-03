Ibon Navarro, entrenador del UCAM Murcia CB: "Lima nos va dar más puntos arriba"

Semana atípica para Ibon Navarro en muchos aspectos. El técnico del UCAM Murcia, ha tenido que preparar uno de los partidos más difíciles de la temporada tras un pequeño parón en la competición, con pocos entrenamientos debido a las ventanas FIBA, pero, por primera vez, con todos sus jugadores disponibles. Al regreso por lesión de Antelo y Faverani, se une el fichaje de un viejo conocido cómo Augusto Lima. La forma de jugar del pívot brasileño, no obliga a modificar muchas facetas del juego. "Nos va a dar continuidad a lo que ya tenemos. El equipo no tiene que jugar de una forma diferente cuando esté él. Además, nos va dar más puntos arriba".

Este es uno de los factores más positivos con los que se ha encontrado Ibon Navarro de cara a la preparación del UCAM Murcia-FC Barcelona Lassa. Sin embargo, también ha tenido que sufrir la tardía llegada de sus jugadores internacionales, debido a las ventanas FIBA. "Esto es para todos, no solamente para nosotros, pero es lo que hay. La pena es que jugamos sábado y nos perdemos un entrenamiento de preparación del partido. Nos hubiera hecho falta un poco más, pero también confío en la frescura mental con la que llegamos, nos ayude a competir mañana".

Enfrente estará el reciente campeón de la Copa del Rey, el FC Barcelona Lassa. Un equipo que gracias a la llegada de Pesic y al título logrado, llega en un estado de confianza óptimo. "Creo que van a centrar todas sus fuerzas en la Liga Endesa, tal y como ha reconocido su entrenador. Atrás es un equipo que va a muerte, la falta va antes que la canasta sencilla, mientras que ofensivamente, es un equipo con mucho talento y que está aprovechando la confianza de sus jugadores en estos momentos. Va a ser un partido de un nivel físico muy alto".

Haciendo referencia a las declaraciones de Sadiel Rojas, en las que rehuía de forma contundente de la etiqueta que se le ha puesto de jugador agresivo, el entrenador vitoriano, desea que esas etiquetas no afecten ni a jugadores ni al arbitraje. "Vienen tres muy buenos árbitros. Igual que no quiero que no se usen etiquetas con los jugadores, no me gustaría que fuéramos irascibles con los árbitros. Van a hacer su mejor trabajo seguro y van a llevar muy bien el partido".

El encuentro entre el UCAM Murcia CB y el FC Barcelona Lassa, se disputará mañana sábado 3 de marzo a las 19:00 y será retransmitido por el Canal #0 de Movistar Plus.