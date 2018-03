Pedro Gómez: "Estoy muy tranquilo, tenemos un buen equipo y el míster es de los mejores de la categoría"

Pedro Gómez Carmona, director de fútbol del Real Murcia, afirma que no está «preocupado» por los últimos pinchazos ligueros y defiende que «a los proyectos hay que darles estabilidad»

Pedro Gómez Carmona es la persona de confianza de Mauricio García de la Vega en Nueva Condomina. La llegada del mexicano al Real Murcia supuso la entrada del técnico vitoriano en el organigrama murcianista. El once de enero se presentaba ante los medios como el nuevo director de fútbol del club. Afirma que lleva dos meses empapándose de todos los detalles que rodean a la estructura deportiva de la entidad, desde la 'Factoría Grana' hasta el primer equipo. «No tengo tiempo para entrevista», bromeaba ayer mientras atendía la llamada de este diario. Su buen humor contrasta con el nerviosismo que se ha instalado en el murcianismo, preocupado a partes iguales por el bajón de resultados que afecta a la plantilla de Salmerón como por las constantes noticias que llegan sobre el malestar que existe entre los futbolistas ante los incumplimientos en el pago de las nóminas. «Estoy tranquilo», dice una vez tras otra el vasco, posiblemente intentando entender lo que rodea a una institución en la que lleva dos meses.

Al ser cuestionado por los impagos y por el malestar que existe en el vestuario prefiere quedarse al margen. «Son temas administrativos y sé que la gente que se está encargando de ello trabaja para solucionarlo», explica. Repreguntado por la cuestión, insistiéndole en que ahora mismo es la persona de confianza de Mauricio García de la Vega en Nueva Condomina, el vitoriano mantiene su postura: «Yo soy una persona de fútbol que he trabajado en varios clubes y ahora estoy en el Murcia. Me llaman y vengo, soy un empleado más. No decido ni calculo nada que tenga que ver con cuestiones que no sean deportivas», añade, dejando claro, posiblemente por todas las informaciones que cuestionan la seriedad del nuevo proyecto, que «el tiempo pondrá a cada uno en su sitio».

Si el tema de los pagos corresponde al equipo administrativo; todo lo que tenga que ver con lo deportivo está sobre la mesa del director de fútbol. La derrota del domingo frente al Córdoba B, que hace que el Real Murcia solo sume una victoria en cinco jornadas y se aleje del liderato del grupo, ha provocado que surjan las primeras dudas en torno al trabajo de José María Salmerón, y eso que desde que el técnico almeriense se hiciese cargo del banquillo murcianista, los granas han pasado de ocupar el 'play out' a acomodarse en la cuarta plaza.

Ese «proceso ascendente constante» es el que vale para Pedro Gómez Carmona, que vuelve a dejar escapar una sonrisa al ser preguntado por si está preocupado. «No lo estoy», señala, dejando claro que el equipo va a cumplir con los objetivos marcados. «Estamos en un grupo complicado en el cualquiera puede pinchar. Si en cualquier aspecto de la vida se puede tener un mal día, cómo no va a ocurrir en el fútbol», insistiendo en que está «muy tranquilo». «Lo estoy por que tenemos un buen equipo y el míster es de los mejores de la categoría», remarca, insistiendo en que hay que tener calma «porque esto es una carrera de fondo». Además, considera que «a los proyectos hay que darles estabilidad, y eso es lo que estamos haciendo nosotros».