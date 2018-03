No apto para proyectos ambiciosos

En el Real Murcia fue despedido a las diez jornadas de iniciar un proyecto confeccionado a su imagen y semejanza. Los granas no habían estrenado su casillero de victorias. Al Real Jaén llegó para mirar a los puestos de play off, pero en enero, tras denunciar al club por impagos, se vio en la calle con el equipo más cerca del descenso que del ascenso. En 2016 disfrutaba de una nueva oportunidad de lo más ambiciosa. Un Mérida de campanilla le requería para dirigir una plantilla que debía estar al frente del Grupo IV. Una victoria en siete partidos bastó a la directiva para romper el contrato. Tres años antes, concretamente en 2013, aceptó un regalo envenenado. Firmó por el FC Cartagena en la previa de la primera ronda de la fase de ascenso. Dos partidos ante el Caudal de Mieres asturiano, ninguna victoria, cero goles a favor y una eliminación anunciada son los detalles más recordados de una experiencia que acabó solo un mes después de empezar. En cualquier diccionario de antónimos el nombre de José Miguel Campos aparecería ligado a la expresión 'proyecto ambicioso'. Así queda reflejado en el historial del técnico mazarronero, que fiel a su trayectoria ha vuelto a fracasar en el último reto del que ha disfrutado. Auspiciado por los medios, con más titulares a favor que victorias, su candidatura nunca falta cuando un banquillo queda huérfano. Sonó en verano para un Real Murcia que acabó en manos de Manolo Sanlúcar. Le colocaron en la agenda del Lorca Deportiva tras la marcha de Galiana. Y fue el primer nombre que apareció cuando el vestuario de Nueva Condomina se quedó sin dueño a principios de octubre. Como no hay quiniela que no incluya a José Miguel Campos, el despido de Lluis Planagumá en el UCAM Murcia hizo que el nombre del mazarronero volviese a la escena. Esta vez su nombramiento se hizo realidad. El 15 de noviembre era anunciado con el reto de consolidar a los de La Condomina en los puestos de play off. «Es el entrenador adecuado», indicaba José Luis Mendoza, presidente del club, en la puesta de largo de su nuevo técnico. «Su fichaje ha sido por unanimidad, porque queremos un equipo que juegue al fútbol. Que si pierde, lo haga luchando», añadía. A su vez las informaciones sobre su llegada destacaban su «veteranía» y su «experiencia». Confirmando lo volátil que es el mundo del fútbol, tres meses han bastado para que los elogios a Campos sean sustituidos por una carta de despido. Una vez más, el mazarronero ha visto como su intento de liderar un proyecto ambicioso acaba a las primeras de cambio. A su llegada, el UCAM estaba a un punto del play off y a cuatro del líder. A su marcha, los universitarios están prácticamente descartados para el primer puesto (10 puntos), aunque siguen a tiro del cuarto (1 punto). En una temporada en la que la irregularidad es la nota predominante del Grupo IV, el UCAM no ha querido desviarse del camino recorrido por la mayoría de los equipos, incapaces de dar un golpe sobre la mesa. Y eso que los universitarios han sido de los que mejor se han reforzado en el mercado invernal. Los fichajes de futbolista importantes como Cristian Bustos, Julen Colinas y Abel Gómez, así como la renovación completa de los puestos de ataque con la llegada de Onwu y Gerard Oliva, no han servido para que Campos elimine los dolores de cabeza que este año se han empeñado en acompañar a los responsables del club. El mazarronero, que, pese a la necesidad de ganar, ha descartado alinear de inicio a los dos delanteros que le regalaron sus jefes en enero, ha mantenido su línea dentro y fuera del terreno de juego. Fútbol sin ideas, ausencia de patrón de juego, poca ambición y malas sensaciones... Lo suficiente para acabar en solo tres meses con la paciencia de una directiva de mentalidad tan ganadora como ansiosa. «Tenemos buenos jugadores, pero si el cocinero no cocina bien, no es buen cocinero», sentenciaba José Luis Mendoza el martes en la Cadena Ser. Desencantado por lo visto cada partido, tampoco ayudaron a salvar su imagen ante el presidente declaraciones en las que el técnico se ponía la venda antes de la herida. «Ya avisé al club que en enero, con los cambios en la plantilla, llegaría una etapa de inestabilidad», señalaba Campos una semana antes de vivir un nuevo fracaso. En total ha dirigido al UCAM en trece partidos, sumando 19 puntos. Un triunfo en los últimas seis jornadas hicieron que llegase cuestionado al Artés Carrasco, donde la derrota ante el Lorca Deportiva, unida a la imagen desastrosa de la segunda parte, llevaron a la directiva a buscar un nuevo revulsivo para no ceder más terreno en la lucha por ocupar uno de los cuatro primeros puestos. Y es que el mazarronero estaba firmando unos números muy parecidos a los que costaron el puesto a Planagumá. Si con el catalán se sumaron 1,57 puntos de media por partido -22 puntos en 14 partidos-; con el murciano, la media es de 1,46 -19 puntos en 13 encuentros-. Por quinta vez en su carrera, una temporada acaba a las primeras de cambio. En esta ocasión, como en el FC Cartagena, le ha tocado coger un equipo diseñado por otros, sin embargo en sus aventuras en el Real Murcia, en el Real Jaén y en el Mérida fue la cabeza visible del proyecto. Su primer gran reto llegaba en el verano de 2009. Después de hacerse cargo de la plantilla grana tras la destitución de Clemente y conseguir la salvación en Segunda, el murcianismo y los medios apoyaron una continuidad confirmada por Jesús Samper. Junto a García Franco confeccionó una plantilla para ascender a Primera -no existía el play off-, pero en diez jornadas, en las que no logró ni un solo triunfo, se ganó la destitución. Los murcianistas acabarían descendiendo a Segunda B. La pasada campaña volvía a disfrutar de otra oportunidad única. El Mérida confiaba en él para dirigir una plantilla echa a golpe de talonario. En la jornada 4, con solo cuatro puntos en el casillero, los extremeños eran penúltimos en el Grupo IV. Esos malos números le costaron el despido. Eloy Jiménez, su sustituto, solo necesitó una semana para sumar de tres en tres. Al final de la primera vuelta, el Mérida era sexto con 30 puntos. Y, a la conclusión del campeonato, solo un punto le separó del play off. Acabó quinto con 64 puntos, uno menos que el FC Cartagena.