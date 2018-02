Tres partidos de sanción para Alberto Monteagudo

El Juez de Competición ha decidido sancionar con tres partidos al entrenador del FC Cartagena, Alberto Monteagudo, que fue expulsado en el encuentro del pasado domingo ante el Marbella tras las protestas en una conflictiva jugada que acabó con un gol anulado y un penalti no señalado a favor del equipo albinegro. La resolución se fundamenta en los artículos 11 y 120 del cógigo disciplinario de la RFEF. El segundo dice lo siguiente: "Protestar al árbitro principal, a los asistentes o al cuarto árbitro, siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes". El artículo 11 añade que "es circunstancia agravante de la responsabilidad la de ser reincidente". Y es que Alberto Monteagudo es la segunda vez que es sancionado esta temporada. Fue expudlsado en el partido frente al Granada B por protestar de forma airada al colegiado del choque, el melillense Samir Amar Ahmed y le cayó, entonces, una sanción de dos encuentros.

De esta manera, el preparador de Valdeganga no podrá dirigir a su equipo en los encuentros ante el San Fernando, Granada B y Las Palmas Atlético de las jornadas 28, 29 y 30 de liga.