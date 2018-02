Una semana para no esconderse

Si alguien tiene miedo en el vestuario del Real Murcia la semana de trabajo en la que está inmerso el equipo que dirige José María Salmerón desde el banquillo es la menos indicada de todo el curso para esconderse, pues la visita el domingo a la casa del líder Marbella puede ser un arma de doble filo en toda regla, ya que una victoria supondría un subidón importante para un equipo que, de perder, confirmaría de manera más evidente que está pasando una particular crisis de resultados con una solitaria victoria en las cinco últimas semanas. Pero un hipotético triunfo, a pesar de que quedan once partidos para que concluya la fase regular, sería un verdadero golpe sobre la mesa de un conjunto que grana que, además de seguir defendiendo ese cuarto puesto que cada semana peligra más, podría comprimir incluso la parte alta un poco más, a pesar de tratarse de un reto complicado, porque los marbellíes vienen de hacer que el Cartagena clavara la rodilla en su propio estadio.

Aunque un empate fuera de casa ante el líder se consideraría bueno para cualquier equipo, al Murcia de Salmerón solo le vale ganar el domingo para poder enseñar su sonrisa. Sin embargo, para sumar los tres puntos es imprescindible que el conjunto grana, como mínimo, sea capaz de anotar un gol, ya que la mala puntería de los atacantes murcianistas queda reflejada en el hecho de que el equipo no ha visto puerta en las dos últimas jornadas, donde ha cosechado un empate sin goles en su visita a Mérida y la derrota del domingo ante el filial del Córdoba.

No es nuevo que el Murcia tiene un problema con el gol, pero se ha vuelto más palpable cuando hasta el técnico decidió darle ante el Córdoba B la titularidad a Chrisanthus ante las actuaciones de un Pedro martín que ha ido haciendo todos los méritos posibles como para que su entrenador haya tenido que mandarlo al banquillo. La aportación de jugadores que han sido clave por su contribución goleadora como Santi Jara y Elady, quien lleva sin ver puerta desde El Ejido, hace cinco jornadas, donde tanto él como su compañero Pedro Martín anotaron los goles gracias a sendos penaltis cometidos por los almerienses, también está afectando a un equipo que es imposible que se haga fuerte si, además de tener pocas ocasiones de gol, encima se permite el lujo de desperdiciarlas.

Dentro del apartado deportivo, el único jugador de la plantilla que está apercibido es Eladi Zorrilla, quien tendrá que descansar de forma obligada una jornada cuando vea la siguiente tarjeta amarilla. Por otra parte, el lateral Juanra lleva ya una semana trabajando con el equipo tras superar una lesión muscular, aunque finalmente se quedó fuera de la convocatoria en la derrota del domingo ante el Córdoba B.



Viaje para apoyar al equipo

Los peñistas del Murcia no llevan idea de que el equipo se encuentre solo en la importante cita del domingo en el Municipal de Marbella y han organizado un desplazamiento para los aficionados que estén interesados en ver el partido en directo. Según indicó la propia Fepemur en su página web, el precio es de 22? para peñistas y 28? para no peñistas. «Dicho precio NO incluye la entrada», recalcaron los organizadores en su comunicado.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo a través de la página web www.fepemur.org o también a través de un correo electrónico que facilita la agrupación de peñas del club, concretamente desplazamientos@fepemur.org.