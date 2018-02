Paco Belmonte: "Esta es la mejor plantilla que yo he configurado"

Dice que no hay día que no piense que éste será el año de lograrlo, pero que para eso el FC Cartagena debe de ser, en estas once jornadas, un equipo fiable

Paco Belmonte es una persona serena. Pocas veces se le ve exaltado, al menos de puertas para fuera. Le gusta transmitir sus mensajes con sosiego y reflexiona cada paso, cada decisión y cada respuesta.

¿Le suena esto que está pasando a su equipo estas últimas jornadas?

Veo diferencias porque somos mucho más equipo que el año pasado a la hora de leer los partidos, competir y corregir errores. Ha coincidido que en la primera vuelta también nos ocurrió esto que nos pasa ahora. El margen de error cada vez es menor si quieres ser primero. La competencia es máxima y los rivales aprietan.

¿Cree que se puede ir al garete todo en los dos próximos meses si se cometen los mismos errores?

Seguro que sí, pero estoy convencido de que no pasará. No obstante, debemos ser conscientes de que estamos en una competición en la que ser muy superior al resto es muy complicado. El mejor equipo de los 80 es el Mallorca y ha tenido rachas de seis o siete jornadas sin ganar. Esa igualdad nos debe mentalizar de que por muy buen equipo que tengas, no eres superior a los rivales sino eres capaz de demostrarlo cada domingo.

¿Ha pensado en algún momento que éste es el año para ascender?

Todos los días. El único pensamiento que se me viene a la cabeza es ése. No concibo ahora que el año que viene haya que planificar un proyecto en Segunda División B. Estoy convencido de que este equipo nos va a llevar al ascenso, a lo más alto y tenemos que seguir con la línea de trabajo actual, con tranquilidad y calma.

¿Considera que no hay nadie en este Grupo IV de Segunda B mejor que el Cartagena?

Sinceramente creo que somos el mejor equipo, la mejor plantilla y que somos el mejor proyecto. Más que nada porque llevamos un camino andado. Estamos viendo las prisas con algunos entrenadores en ciertos clubes, los problemas en algunos consejos de administración o proyectos con poco respaldo social. Nosotros sí lo tenemos. En 38 jornadas todo pesa mucho y por eso creo que somos el mejor proyecto del Grupo.

¿Dónde espera que esté la clave para acabar campeón?

En casa no podemos fallar más. Quedan seis partidos y si los ganamos todos, algunos ante rivales directos como el Extremadura, tenemos mucho trabajo hecho. Fuera somos capaces de competir con cualquiera, por lo que la clave es ganar en nuestro campo.

Empieza lo bueno a partir de ahora. ¿Qué teme y qué vaticina?

Lo que temo es que el equipo vuelva a tropezar y que pierda esa confianza. En el tiempo que lleva Alberto Monteagudo en el cargo de entrenador el equipo ha respondido la jornada siguiente a tener un varapalo y eso es lo que espero este domingo ante el San Fernando. Dependiendo de los resultados podemos ser primeros o segundos. En cuanto a mis vaticinios, pues que encontremos el equilibrio y nuestro mejor nivel. No podemos ser un equipo que juegue al azar. Si queremos ascender debemos ser un equipo fiable, con nuestras virtudes y defectos, pero que se sepa qué Cartagena nos vamos a encontrar en todo momento. Si no es así, estaremos muy lejos de lograr el objetivo.

Quedan 11 jornadas. ¿Cuántas necesita ganar y a quien, para ser campeón de Grupo IV este Cartagena?

El campeonato va a estar por debajo en puntos del año pasado. Con 71 o 72 puntos se puede ser campeón. Necesitaremos ganar entre seis y siete partidos, por eso hay que ser fuertes en casa, porque tenemos uno más que fuera por jugar.

Todos los años comparamos una plantilla con otra. ¿Es para usted ésta mejor que la del año pasado?

Sin duda. Es la mejor plantilla que yo, desde una dirección deportiva, he configurado nunca. Tiene experiencia, juventud, hambre, velocidad, gente que sabe lo que es un ascenso, futbolistas con continuidad en el proyecto, competitividad en todos los puestos. Es la mejor que tenemos desde que nosotros estamos aquí, sin ninguna duda.

¿Con qué jugador o jugadores de la plantilla se quedaría hasta que se jubilaran?

Es complicado, pero hay matices en la relación personal-profesional con los jugadores. Nadie puede tener duda del estado de forma de Chavero. Yo quiero al nivel suyo a todos los jugadores. Competitividad y compromiso. También hay gente como Rubén Cruz que te aporta otras cosas. Además de la base del año pasado como Míchel, Sergio, Ramírez, Jesús Álvaro, Moisés y Cristo. Si están tres años con nosotros es porque se identifican con el club. En esta categoría definir la palabra proyecto es difícil. Nosotros estamos haciendo las cosas para rozar el fútbol profesional. Ahora nos falta que el fútbol nos premie con un ascenso, pero este es el camino adecuado.

¿Cree que en el fútbol se vive demasiado deprisa?

Sí, pero nuestra manera de trabajar no es usual. El fútbol no tiene memoria y no te perdona las derrotas. La gente del fútbol solo quiere ganar el domingo. Si eres un fanático puedes cometer muchos más errores que aciertos. En nuestro caso tratamos de medirlo todo con la cabeza y no con el corazón. Lo bueno es que podemos generar muchos ingresos por la confianza que tienen los empresarios en nosotros, para permitirnos un presupuesto alto. La estabilidad llegará en lo deportivo y en lo económico con el ascenso. A día de hoy, en este club no tenemos la soga al cuello para no poder permitirnos uno o dos años más en Segunda B, pero no sería justo ni empresarialmente ni deportivamente por los esfuerzos y calidad que tiene el proyecto. Estamos preparados para dar el salto pero hay que demostrarlo.

La decisión de tener a un entrenador con un contrato tan largo es arriesgada. Tres equipos de la parte alta han cambiado de preparador en esta temporada. Parece que su apuesta es la confianza. ¿Se le ha pasado alguna vez por la cabeza en este tiempo darle un giro al banquillo?

No. Entiendo que ver la misma figura durante tres temporadas no se está acostumbrado. Ni en la categoría ni en la ciudad. Pero no es una apuesta a ciegas, viene reforzada por los resultados. ¿De dónde cogió el proyecto Alberto Monteagudo y a dónde lo ha llevado? Él también es consciente de que el nivel de exigencia de cuando llegó y el actual no es el mismo. El de ahora es máximo y este proyecto está planificado para acabar como primeros y ascender y el entrenador lo sabe. La exigencia es máxima para nosotros, para los jugadores y para el entrenador. El que no lo vea así, pues se tendrá que ir a otro equipo. Si el aficionado percibiera que a nosotros nos da igual, y que Alberto Monteagudo va a seguir de por vida, estaríamos cometiendo un error. Si el técnico tuviera hoy séptimo al equipo no estaría entrenando aquí. Pero hemos permanecido 14 jornadas líderes y seguimos con todas las posibilidades de cumplir el objetivo. En otros equipos se han producido cambios por los nervios, pero con Alberto a nosotros no nos ha pasado. Él también tiene el máximo nivel de exigencia.

¿Tiene este proyecto fecha de caducidad?

No tiene ninguna. La fecha de caducidad es seguir creciendo, colocarlo en al club en el fútbol profesional y hacer un Cartagena grande. Por nuestra cabeza no pasa eso. Yo tenía en un momento dado el dinero para haberme comprado un ático y lo invertí en el fútbol. Espero que en algún momento pueda recuperarlo, pero de lo que estoy seguro es que lo volvería a hacer.

¿Se ha planteado vender el club?

El capital extranjero ve el fútbol como un negocio. El fútbol español, por lo que sea, está en el punto de mira de todo el mundo. Sé que cuando subamos a Segunda vamos a tener propuestas de compra, porque la tienen todos los clubes. Pero puedo asegurar que aunque subamos este año el Cartagena no va a ser vendido.

¿Qué parte de decisión tiene en la entidad Felipe Moreno, dueño del Leganés?

De decisión ninguna.

¿Y qué influencia tiene?

Pues me aporta algo de sentido común como amigo, si yo alguna vez pierdo la cabeza. Él no tiene nada que ver aquí ahora. A lo mejor alguna vez si tenga que ver.

El club está viviendo ahora su momento más tranquilo en el aspecto económico de los últimos años. ¿Cómo lo han hecho si no es a base de chequera?

Con gestión. En la época de Paco Gómez este club tenía un presupuesto mayor que el actual y todo se hacía a base de poner el dinero. Si yo llamo a Paco Gómez y le digo que hemos sido capaces de generar más de 1,2 millones de euros en ingresos este año, se echaría las manos a la cabeza. Cuando nosotros llegamos, en patrocinios había 48.000 euros. Mi espónsor principal paga por encima de dos veces eso. Hemos multiplicado los ingresos por 12 o por 13. No hay miedo ninguno a pensar que pueda peligrar el proyecto del año que viene.

Han pasado 1.400 días desde que se hizo dueño del Cartagena. ¿Volvería a repetir los mismos pasos?

Hemos cometido muchos errores, pero no sé identificar un gran error, una cagada mayúscula. En el día a día solo falla quien toma decisiones y hemos tomado muchas. La línea de trabajo sería la misma.

Visto con un poco de distancia ¿veía venir lo de Ceballos?

No me gustaría particularizar en Ceballos. El fútbol no es igual que hace 20 años. Las apuestas deportivas están a la orden del día y lo hace todo el mundo: jugadores de Segunda B y también de Segunda o de Primera. Luego está la propia responsabilidad de cada uno y si lo que haces está bien o mal.

¿Cómo cree que lo va recibir la afición del Cartagena cuando venga con el Jumilla?

Pues seguro que bien. Aunque ahora saliese sin cargos, no va a tener la misma trascendencia. Yo creo que él no tiene nada que ver en todo esto, pero la sociedad juzga por el primer impacto y limpiarnos de eso es muy difícil. La afición del Cartagena lo recibirá como se merece, que es con un aplauso y un homenaje. Ha sido muy importante en este club y que ha estado en las duras y no podemos olvidarnos de eso.

¿Cómo está la relación con Deseado y con el Real Murcia en estos momentos?

No soy una persona rencorosa, pero no hay ningún tipo de relación con Deseado Flores. Sin embargo percibo que con la gente que ha llegado nueva nos vamos a llevar bien, hablan un idioma que es similar al nuestro y también coincidimos en la manera de trabajar. Ellos no tienen que pagar el pato de lo que ha pasado antes. Creo que con Mauricio García de la Vega -gestor del club grana- vamos a tener una buena relación y no hay que entrar en ningún tipo de guerra.