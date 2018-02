El UCAM también madura

Dicen que la experiencia es un grado y el UCAM CB Murcia ha añadido esa cualidad en las últimas temporadas a su plantilla casi sin hacer ruido. Y es que el equipo murciano mantiene intacta su ilusión de siempre por colarse entre los 'grandes' para aspirar a las cotas más altas posibles y, al mismo tiempo, también cuenta con las herramientas necesarias para dar algún que otro susto a los rivales más poderosos. El inminente regreso de Augusto Lima al club universitario, que podía producirse en cuestión de horas, dotará a la plantilla que dirige Ibon Navarro de mayor experiencia para combatir cuerpo a cuerpo con los mejores equipos de la Liga Endesa y la Champions League en el tramo decisivo del curso, donde el UCAM se ha marcado como objetivo alcanzar por segunda vez en su historia el play off por el título tras quedarse a las puertas de la Copa del Rey.

El deseo del pívot brasileño por quedarse en Murcia para lo que resta de esta temporada le ha hecho rechazar el interés de otros equipos de Euroliga, como el Unicaja o el Barcelona Lassa, a pesar de que esas ofertas le podían dar un mayor rendimiento económico. Lima regresa al Palacio, a su casa como él mismo dice, con la ambición de llevar al club a conseguir lo máximos éxitos posibles después de firmar la mejor primera vuelta de su historia en la liga ACB y participar por segunda vez en una competición europea. Y es que el interior hispanobrasileño llegó al UCAM en el verano de 2013 después de que el Unicaja prácticamente no contase con él. Tanto que rechazó acudir al derecho de tanteo para mantener sus derechos de formación.

Sin embargo, su llegada a Murcia fue un punto de inflexión en su trayectoria profesional y, en dos temporadas, se ganó un hueco en la Liga Endesa. Dos años en los que los equipos grandes de la competición no le perdieron la pista y a los pocos meses de la que hubiera sido su tercera campaña en el UCAM, en enero de 2016, se marchó rumbo al Real Madrid después de que el conjunto blanco abonase 250.000 euros. Tras levantar la Copa del Rey y el título de la ACB con el Madrid, se marchó cedido al Zalgiris Kaunas y este verano firmó por el Besiktas, sin embargo, a finales de diciembre se marchó a la Liga China y desde hace una semana finalizó su vinculación Xinjiang Guanghui. Desde entonces lleva acudiendo cada día al Palacio para entrenar con vistas a disputar el duelo ante el Barcelona Lassa de este sábado, a las 19.00 horas en el Palacio, si se concreta su fichaje.

La segunda etapa del hispanobrasileño en el UCAM supondría la de un jugador mucho más maduro que hace dos años y acostumbrado a la presión por alcanzar los máximos objetivos. Un caso de los que también se encuentra dentro de la plantilla como el del propio Faverani. El pívot todavía no ha podido ayudar al equipo universitario este curso por culpa de sus problemas físicos, pero el pasado verano inició su tercera etapa en Murcia después de ser traspasado en dos ocasiones -al Valencia en 2011 y al Barcelona en 2017- y pasar por la NBA con los Celtics. No obstante, no son los únicos que se han ganado un hueco en la Liga Endesa de la mano del UCAM.

José Ángel Antelo aterrizó en 2012 en el Palacio de los Deportes desde el Cáceres de LEB Oro y está cumpliendo su sexta temporada en el equipo universitario después de superar una grave lesión al romperse el tendón de Aquiles. O el propio Sadiel Rojas, quien llegó al UCAM siendo un total desconocido y ha demostrado que tiene cabida en el máximo nivel europeo al ser el jugador extranjero con más partidos del club en la ACB. Una situación similar a la de Vítor Benite, otro de los que se han ganado su hueco en la Liga Endesa, y que se unen a guerreros curtidos en mil batallas sobre el parqué como son los escoltas Brad Oleson y Álex Urtasun. Una auténtica hornada de galones para la pizarra de Ibon Navarro.