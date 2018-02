Muere Enrique Castro 'Quini', leyenda del fútbol español

Enrique Castro, 'Quini', ex jugador y leyenda del Sporting de Gijón, FC Barcelona y la selección española, ha fallecido este martes a los 68 años de edad tras sufrir un infarto en plena calle, informó el club asturiano en un breve comunicado que reza "se nos ha ido nuestro mito".



Quini, internacional con España en 35 ocasiones, sufrió una dolencia coronaria a última hora de la tarde y no pudo superar la crisis pese a las reanimaciones de los sanitarios desplazados. El ex jugador fue trasladado al hospital de Cabueñes, donde solo se pudo certificar su muerte.



Quini (Oviedo, 1949) deja una profunda huella en el deporte español. Consiguió siete veces el trofeo de máximo goleador de liga, 'Pichichi': cinco en Primera -tres con el Sporting y dos con el Barcelona- y dos en segunda, ambas con la zamarra rojiblanca.



"Un fallo cardíaco, del que trató de reanimarle primero la Policía y posteriormente la dotación de una ambulancia, se ha llevado a Quini esta noche. Los hechos ocurrieron cerca de su casa, en el barrio gijonés de La Calzada. El sportinguismo llora el fallecimiento de su mito, de quien históricamente ha sido siempre su gran referente", indicó el club.





Con profundo pesar damos cuenta del fallecimiento de nuestro querido Quini. DEP



El Barcelona también ha expresado sus condolencias:

Muere Enrique Castro ´Quini´ (1949-2018), jugador y leyenda de nuestro Club. El Camp Nou nunca olvidará tu legado. DEP

Carrera

Uno de los goleadores más grandes que ha dado el deporte rey en este país fallece a los 68 años de edad después de haber superado un grave cáncer. En la memoria quedan sus numerosos goles, de todos los colores, con las camisetas del Sporting y del Barcelona. Y otros episodios trágicos en su vida, como el tristeo la pérdida de su hermano, el portero Jesús de Castro, después de que salvase la vida de dos personas en una playa cántabra.El delantero ovetense comenzó su carrera en el Ensidesa, de Tercera División, hasta dar elAllí permaneció hasta 1980 convirtiéndose en la gran referencia del conjunto rojiblanco y logrando cinco trofeos 'Pichichi' entre Primera y Segunda. Sus goles y su fútbol le valieron para fichar por el Barça.En el conjunto culé también demostró su valía -otros tres premios de máximo goleador- antes de regresar al Sporting en 1984, se proclamó campeón de la Copa del Rey en dos ocasiones (1981 y 1983), así como una Copa de la Liga y una Supercopa de España.Además, Quini también fueen la última década, en la cual superó una afección cancerosa. Tras su retirada recibió varios homenajes, sobre todo en su tierra natal y del club su vida, el Sporting de Gijón.