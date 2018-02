Campos, el segundo en caer en el UCAM Murcia

Pacheta, uno de los candidatos para suplirle en el banquillo de La Condomina.

El UCAM Murcia busca un nuevo entrenador, el que será su tercer técnico en esta temporada. En la mañana de ayer, el club universitario hizo oficial la destitución de José Miguel Campos como preparador del conjunto murciano, una noticia que se rubricó el sábado por la noche tras la derrota en el Artés Carrasco frente al Lorca Deportiva (1-0). De hecho, el propio José Miguel Campos se despidió tras el partido de algunos jugadores e integrantes del cuerpo técnico del equipo consciente de la crudeza de su situación.

Sabía Campos que su crédito era limitado, y que salvó su primer 'match-ball' la semana anterior sobre la bocina gracias al providencial doblete de Marc Fernández frente al Betis Deportivo. Una victoria que no enmascaró la realidad de un equipo que, pese a los múltiples cambios efectuados en la plantilla durante el mercado de invierno, sigue sin carburar tras completar dos tercios de la competición. Ahora, para la fase decisiva del curso, la dirección deportiva que representa Pedro Reverte como máximo responsable busca el poder otorgar a la plantilla de una nueva reactivación. El UCAM Murcia es, a día de hoy, quinto clasificado, situado a un solo punto del cuarto, un Real Murcia que también cayó derrotado este fin de semana, en casa, frente al Córdoba B.

Pero al igual que sucediera con Lluís Planagumá, el entrenador que arrancó la temporada al frente del banquillo universitario, la puntuación no ha sido la clave. El play off sigue encontrándose a un único triunfo, aunque las distancias con el liderato sí sean aún mayores. En todo caso, los problemas con Planagumá pasaron por las sensaciones brindades por el equipo en lo referente a su juego, un aspecto en el que Campos, su sustituto, no ha mejorado.

El UCAM ha dado más síntomas de involución que de mejoría con el transcurso de las jornadas. Planagumá, líder del cuerpo técnico durante las primeras catorce jornadas de Liga, cosechó seis victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, con registros de treces goles a favor y otros trece en contra. Con Campos, en los trece encuentros que ha durado su periplo, el UCAM ha sumado cinco victorias, cuatro empates y otras tantas derrotas, estableciendo unos parámetros goleadores de catorce tantos a favor y trece en contra. En resumen, números prácticamente calcados entre ambos entrenadores y que no han mejorado en absoluto lo que ya había. Además, los problemas en el centro del campo en cuanto a elaboración se han convertido en el principal escollo del UCAM esta temporada, ya que incluso con Campos, las derrotas ante equipos en descenso como son el FC Jumilla, Las Palmas Atlético o el propio Lorca Deportiva, han quemado, de manera fulminante, el crédito del técnico mazarronero en el banquillo de La Condomina. Ahora, una vez más, la patata caliente pasa a manos de un Pedro Reverte que, desde el pasado mes de julio, ha firmado a veintiocho futbolistas y dos entrenadores. El director deportivo universitario buscará ahora al candidato definitivo para asaltar los puestos de play off de ascenso a Segunda División.

Pacheta, tanteado

El UCAM podría anunciar en las próximas horas un nuevo entrenador. Uno de los posibles candidatos podría ser José Rojo 'Pacheta', técnico burgalés que, en su currículum como entrenador, cuenta con experiencia en varias temporadas en Segunda División B en clubes como el Real Oviedo, el FC Cartagena o el Hércules. En ningún caso disputó el play off de ascenso, y solo en un año con el Oviedo completó el total de la temporada.