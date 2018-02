Solo cabe un verbo en Nueva Condomina

Cualquier amante de la filosofía positivista nos diría que pensar que todo es blanco o negro es un error. Se empeñaría en hacernos ver que existe toda una paleta de colores a la que recurrir. Sin embargo, esta corriente tiene muy pocas posibilidades de triunfar hoy en Nueva Condomina, donde el verbo ganar es el único que está obligado a conjurar hoy el Real Murcia. Una de las frases más famosas de la marca Mr Wonderful es 'Hoy es un buen día para sonreír'. El lema vendría de lujo esta mañana al conjunto grana, aunque la adaptación válida para los de Salmerón sería algo así como 'Hoy es un buen día para ganar'. Y es que todo lo que rodea al choque que comenzará a las doce de la mañana beneficia a los murcianistas. Por un lado está el rival, un Córdoba B en horas bajas que se ha instalado en la parte baja de la clasificación, y por otro, el duelo que a la tarde se disputará en el Cartagonova y que implicará que o el líder o el Marbella, o ambos en caso de empate, dejen de sumar los tres puntos. De ahí, que el triunfo del Real Murcia se antoje más importante que nunca si los de Salmerón quieren realmente empezar a ser vistos como candidatos a coquetear con el liderato.

Lo único que no acompañará al Real Murcia es, y ya van unas cuantas veces, la enfermería. Aunque Salmerón ya está acostumbrado a tener que recomponer su once por la lesión de algunos jugadores, en esta ocasión se enfrentará a algo que no ha ocurrido en toda la liga. Biel Ribas, con un problema en los isquiotibiales, no podrá ser de la partida. El meta balear no superó la prueba a la que fue sometido ayer y los médicos le han colgado el cartel de baja. Esta ausencia supondrá el debut de Santomé, que como grana solo ha jugado en Copa del Rey.

Otro futbolista que se quedará fuera de la convocatoria es el central Molo, con un golpe en el ojo. Así, la línea defensiva también tendrá que ser retocada por Salmerón. Las alternativas son varias. Con Juanra ya recuperado, el técnico puede colocar en el lateral al de Ciudad Real, situando en el centro de la defensa a Orfila y Charlie Dean, aunque también puede mantener a Orfila en la banda y colocar a David Mateos junto al de Luton.