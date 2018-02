Trabajado y honroso punto del Lorca en Cádiz

El Lorca FC salió airoso de otro campo difícil como es el Ramón de Carranza donde empató (0-0). Tercer partido que el equipo lorquino no sale derrotado como visitante. Segundo empate a domicilio y partido en el que no encaja, aunque tampoco marca. El punto es honroso y mantendrá la autoestima de los jugadores, ya que el Cádiz es de los llamados a ascender de categoría. No se perdió el choque Quique Pina, quien tras salir de prisión el pasado lunes, estuvo acompañado por Juan Carlos Cordero y el lorquino Peki, sus hombres de confianza.

El Lorca realizó un partido muy serio. Siempre estuvo ordenado atrás, con una defensa expeditiva y un portero, Dorronsoro, que salvó a su equipo en muchas fases del choque, al igual que Alberto Cifuentes, meta local.

El técnico lorquinista, Fabri González, volvió a dar confianza al argentino Nasuti en el centro de la defensa. Compartió demarcación con el francés Digard. El resto fueron los mismos que empataron una semana antes frente al Sporting. El cuadro lorquino ofreció una buena imagen y hasta dispuso de ocasiones para haber podido ganar.

A los cinco minutos Ojeda estuvo a punto de sorprender a Cifuentes con un envenenado centro. Cerca del cuarto de hora, otra vez el excancerbero del Real Murcia y La Hoya Lorca intervino para salvar a su equipo tras remate de Brown, quien recibió un buen pase de Noguera. A los 24 minutos se repitieron los protagonistas. Brown disparó y Alberto Cifuentes repelió.

El Cádiz tuvo más el balón, llegó con más insistencia a la meta de Dorronsoro, pero tanto la defensa como el meta estuvieron inconmensurables. Los locales dispusieron de la ocasión más clara en el tiempo añadido del primer acto, pero Dorronsoro realizó un paradón a disparo de Jona.

La segunda parte fue muy parecida a la primera. El Lorca fue capaz de parar al Cádiz en los primeros compases y a medida que pasaban los minutos, fue controlando mejor el choque.

La salida al campo de Romera dio más mordiente a su equipo. De sus botas salieron las acciones ofensivas mas destacadas. En los minutos 68 y 74 , Dorronsoro salvó con dos grandes intervenciones, ganando la partida a Romera.

En el minuto setenta y cinco, el colegiado debió expulsar al local Mauro, quien siendo el último defensor derribó a Villalibre.

El Lorca tuvo contra la cuerdas en algunos momentos al Cádiz. Noguera dispuso de una gran ocasión cerca del final.

En definitiva, trabajado y merecido punto del Lorca FC, quien en los últimos partidos está mostrando una cara distinta. Este empate sería muy bueno si las circunstancias fueran otras, pero a tenor de la necesidad de sumar de tres en tres, se antoja poco bagaje por las urgentes necesidades.



Fabri: "El equipo ha dado una imagen de seriedad y saber estar"

Fabri González, entrenador del Lorca, manifestó al final del choque que «los jugadores se merecen lo mejor. El equipo ha dado una gran imagen de seriedad y saber estar. Poco a poco están demostrando que son mejores que antes y el equipo ya compite muy bien», dijo, para añadir que «el Cádiz ha podido hacer gol en algún momento, pero nosotros también. El árbitro no ha medido con el mismo rasero a los dos equipos». Por su parte, Alberto Noguera dijo que «nos vamos contentos con el punto, ya que hemos empatado en un campo muy difícil y ante un rival hecho para ascender. No pensamos en nada más que en el próximo partido. Estamos jugando bien y este punto nos ayuda a coger confianza».