"Las ligas se deciden en las últimas jornadas"

Parafraseando a Luis Aragonés, el entrenador del Cartagena, Alberto Monteagudo, advirtió a 48 horas de uno de los duelos más trascendentales de todo el campeonato, de que «hasta que no llegan los últimos diez partidos no se deciden las ligas». Por tanto, el manchego considera que, aunque es fundamental abrir brecha con su más inmediato perseguidor, el choque por todo lo alto entre Cartagena y Marbella no dejará, ni mucho menos, sentenciado el primer lugar del grupo IV. «Es un partido importante, por ganar en casa y por meterles cuatro puntos. Pero por encima de todo eso, hay que ganar en casa. Este año nos concienciamos en ser fuertes en casa y ser lo que hemos sido siempre fuera», manifestó el preparador de Valdeganga.

El Cartagena recibirá a un Marbella que le sigue a un solo punto de distancia y que se pondría líder si es capaz de ganar en el Cartagonova. El técnico albinegro no escatimó en elogios hacia su oponente de mañana, un equipo que está lanzado en el inicio de la segunda vuelta y que ha dejado definitivamente atrás al Extremadura, que se presumía como el rival más temible. «Cuando un equipo está en lo más alto junto con nosotros faltando doce partidos es porque hace cosas bien. Ya nos ganó allí, y tiene velocidad por fuera, una defensa seria y un equipo comprometido y trabajador. Tiene las cosas necesarias para ganar en Segunda B y es un equipo peligroso», declaró Monteagudo.

El manchego recordó que el equipo de la Costa del Sol «empezó la temporada pasada de forma espectacular», aunque luego se cayó de lo alto de la tabla. El de Valdeganga entiende que están haciendo un curso tan bueno «por méritos propios», y, fundamentalmente, «porque hay mucho trabajo en equipo, no va cada uno por su cuenta». «Al final es un buen equipo, se lo cree y se puede convertir en un equipo a batir. En 2018, sus números son los mejores, y tenemos que rendir a un buen nivel», avisó.

Monteagudo señaló que, aunque el Marbella ha metido varias goleadas, «es un equipo sobrio, sin una gran alegría ofensiva, pero que te puede pillar si te despistas porque tienen velocidad». Sin embargo, el albaceteño no mira más allá de su plantilla: «Con todos los respetos hacia el rival, lo que me importa somos nosotros, porque si damos nuestra versión buena tenemos capacidad de poder ganar. Luego en el fútbol cualquier detalle puede hacer que el resultado sea al revés», comentó.

Para esta jornada, el Cartagena solo tiene confirmada la baja del guardameta Pau Torres, aunque el mediocentro Miguel Ángel Cordero ha estado entre algodones toda la semana: «Notó un tirón en el isquio contra el Córdoba B . Es seria la duda porque, aunque no está roto, se podría romper de fibras», indicó Monteagudo.



Aketxe sigue progresando

El técnico del Cartagena manifestó que Isaac Aketxe está cada vez mejor. El lunes, ante el Córdoba B, apenas jugó diez minutos, pero según el técnico ha entrenado bien durante toda la semana y «pronto volveremos a ver al Aketxe que todos conocemos».

Los albinegros deberán prestar atención a las cartulinas amarillas, porque hay varios jugadores apercibidos de sanción. Sin embargo, Monteagudo no está demasiado preocupado en ese aspecto porque la profundidad de su plantilla se lo permite. «Estamos preocupados en dar el máximo y en afrontar el partido como lo afrontamos en casa. El último partido en casa no fuimos capaces de llevarnos los tres puntos. Esta semana tenemos que intentarlo y conseguirlo», insistió.

También se refirió a los turbios asuntos que rodean al Jumilla, que obligaron a Juan Carlos Ceballos a acudir a declarar: «Si existen amaños, hay que atajarlos. Le deseo lo mejor a Ceballos. Espero que no tenga nada que ver y que esté en casa tranquilo», dijo el albaceteño.