El Lorca gana el juicio y no tiene que indemnizar al técnico David Vidal

La demanda que presentó el ex técnico del Lorca FC, David Vidal, por un presunto contrato verbal con la entidad lorquina ha sido archivada. El juicio se llevó a cabo hace unas semanas y quedó visto para sentencia. El Juzgado de lo Social número dos de Murcia ya se ha pronunciado. Ha dado la razón al Lorca FC, por lo que el club que preside Xu Genbao no tendrá que pagar cantidad alguna al técnico gallego.

Por otra parte, las empresas lorquinas Altesa y Pavimentos Asfálticos Lario han presentado una demanda contra el Lorca por el impago del club por las obras realizadas en el campo anexo al estadio Artés Carrasco y campo de césped artificial en el Polideportivo de la Torrecilla. Al respecto, el gerente, Lucas García, comentó que «están en su derecho si así lo han hecho». «Todavía no nos ha llegado nada al respecto. Tras un mes de enero fatídico, todo está en vías de solución. Estoy en contacto casi a diario con la Liga y no estoy preocupado para nada con el tema económico. Todos los pagos a proveedores están garantizados aunque es cierto que ha habido algunos retrasos porque se nos han juntado demasiadas cosas».

«Vamos a Cádiz a ganar»

El canario Dani Ojeda compareció en rueda de prensa ayer jueves. Dijo que «desde que empecé a jugar al fútbol he tenido que ir demostrando a los entrenadores mi valía y en el Lorca no iba a ser menos». «Tenía muchas ganas de volver, me sentí bien ante el Sporting, pero es cierto que tengo que mejorar. He pasado una mala época de la que no quiero hablar, ya es pasado y gracias a mi familia y amigos cercanos está superada. Solo pienso en tener continuidad en ayudar al equipo», añadió. «El Carranza es de los campos señalados en el calendario como importantes para jugar. Vamos a ganar con todos los respetos a un gran equipo como el Cádiz. No he profundizado mucho de todo lo que se habla del tema de las apuestas. Soy muy joven, he estado en pocos vestuarios y nunca he visto nada relacionado con las apuestas».

Siguiendo en el capítulo deportivo, el joven delantero del Lorca FC, Manu Apeh, no se ha recuperado de un problema muscular por lo que no viajará hasta Cádiz y no podrá ayudar a sus compañeros en la cita del Carranza. El citado atacante ya se perdió el choque ante el Sporting por ese mismo problema. Es la única baja del equipo lorquino.

Hoy, a las once y cuarto, comparecerá en rueda de prensa el técnico, Fabri González, quien lleva diez derrotas y un empate al frente del conjunto lorquinista tras tomar las riendas tras el paso primero de Curro Torres por el banquillo del Artés Carrasco. A continuación, la expedición lorquina partirá hacia Cádiz. Es muy probable que el once que juegue de inicio sea el mismo que empató ante el Sporting en la última jornada.