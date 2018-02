Quique Pina: "Si no se ha hecho la renta me disculpo, soy un desastre en eso"

Acaba lamentándose por no pagar el IRPF en los últimos años.

En la primera comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de Quique Pina, que tuvo lugar el pasado 2 de febrero, después de que el consejero delegado del Cádiz fuera detenido por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, en su domicilio de Molina de Segura, en una operación contra el supuesto blanqueo de capitales procedente del traspaso de futbolistas y de actuaciones irregulares en transacciones de jugadores, salió a relucir el nombre del Elche. Pina fue preguntado por el fiscal por la procedencia y el destino que iban a tener los 90.000 euros en efectivo que encontró la Policía Judicial, repartidos en dos sobres, en su domicilio de Marbella durante el registro realizado hace varias semanas en el marco de la Operación Líbero.

El representante murciano explicó, según recoge el vídeo publicado por el Diario de Cádiz, que «ese dinero no es mío. Allí no estaba mi mujer, que regenta con su hermano peluquerías y siempre tiene algún ahorro por si alguna vez pasa algo. Es una sociedad de su hermano». El fiscal le preguntó que si ese dinero apareció en dos sobres, en uno con el nombre de Elche y en otro el de Cádiz, con anotaciones, son de peluquerías o de clubes de fútbol. Pina respondió que «los sobres no quieren decir que ese dinero sea del Cádiz o del Elche», y de nuevo se refirió a su pareja como la dueña de esa cantidad hallada en la vivienda ubicada en el municipio malagueño. «Mi mujer puede haber cogido un sobre del Cádiz o del Elche. Yo nunca he cobrado del Elche nada», añadió el murciano en la Audiencia Nacional.Después, según se puede ver en el vídeo del Diario de Cádiz, el fiscal le preguntó si declaró el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) entre los años 2011 y 2016 y su primera respuesta resulta evasiva: «No lo sé, no tengo ni idea, eso es algo que me lo lleva un fiscalista», argumenta el consejero delegado del Cádiz.

Le vuelve a preguntar una vez más si ha hecho la declaración y Pina dice que «no le puedo engañar. Dije al principio que no sé pero supongo que la tendrá porque he tenido salario en el Granada, en Calambur, me extraña mucho porque yo he tenido renta». Y termina la frase con un «no lo sé». Minutos más tarde, al final de su primera declaración, el representante murciano llega a pedir disculpas por no haber efectuado la declaración de Hacienda. «Si no se ha hecho la renta, soy un desastre en eso, y me disculpo; no lo hago para crear un delito», dijo.