Javi Fernández prepara de nuevo su escudo en el UCAM

El central cartagenero Javi Fernández regresará este sábado a la titularidad en el once del UCAM Murcia. El defensa producto de la cantera universitaria volverá a ser de la partida por la baja de uno de los dos centrales habituales, Fran Pérez y Dani Pérez. En este caso, formará parte de la alineación titular por la sanción que cumplirá el segundo de estos, Dani Pérez, a quien el pasado domingo se le amonestaba con la quinta cartulina amarilla de este curso en el choque ante el Betis Deportivo. De este modo, el central sevillano será baja para el choque de dentro de dos días en el Artés Carrasco frente al Lorca Deportiva (18.30 horas).

Javi Fernández, por tanto, jugará de nuevo en el eje de la zaga del UCAM junto a Fran Pérez. El cartagenero jugó recientemente en Liga, más en concreto hace dos jornadas en el choque a domicilio frente al Badajoz. En ese caso, lo hizo por lesión de última hora del propio Fran Pérez. Sin embargo, aunque en esta segunda vuelta también fue titular en el Cartagonova, el central de la cantera ha gozado en líneas generales de pocas oportunidades, en total, 669 minutos disputados hasta la fecha en Liga.

Pero la situación de la defensa del UCAM tras el mercado invernal puede propiciar que Javi Fernández goce de más oportunidades con el primer equipo universitario, algo que tras la llegada de José Miguel Campos al banquillo ha resultado complicado para el futbolista. No obstante, la marcha de Rafa Páez en el último suspiro del periodo de fichajes dejó a los murcianos con tan solo tres piezas para el eje de la zaga, por lo que la competencia, al ser menor, vuelve a poner a Javi Fernández en escena. Cuando uno de los dos Pérez sea baja, el cartagenero regresará a la acción.

El Lorca Deportiva, por su parte, está mas cerca que nunca de la salvación.La promoción la tiene a solo tres puntos y la permanencia a seis. El sábado la distancia puede quedar reducida si es capaz de vencer al UCAM, un equipo plagado de viejos conocidos en la Ciudad del Sol. Pedro Reverte, el director deportivo, es lorquino, el entrenador, José Miguel Campos dirigió durante dos campañas aLa Hoya Lorca, además de los jugadores, Onwu, Cristian Bustos y Abel Goméz, los cuales hasta hace muy poquito jugaban en el estadio Artés Carrasco como locales en las filas del Lorca FC, de Segunda División.

Para el partido, la directiva lorquinista ha decidido que el choque no sea declarado Día del Club y los precios no van a incrementar, ya que la Tribuna costará 10 euros mientras que los Fondos y Grada Lateral, cinco euros. En el apartado deportivo, el delantero y máximo goleador del Lorca con cinco dianas, Andrés Carrasco, ultima su preparación para intentar llegar al choque. El atacante no pudo jugar el pasado domingo ante el Melilla por un problema muscular aunque ayer realizó casi toda la sesión de entrenamiento con sus compañeros y quizá pueda llegar a tiempo. Quien no lo hará será uno de los jugadores llegados en el mercado de invierno, Miguelito, que cumplirá el segundo de sanción tras ser expulsado.