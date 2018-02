Otra vez en lo más alto

El FC Cartagena conseguía el triunfo por la mínima ante el Córdoba B, gracias al tanto de Rubén Cruz en el minuto 27 y recupera el liderato perdido momentáneamente tras la victoria del Marbella ante el Jumilla. El equipo albinegro se lo tuvo que currar para ganar a un Córdoba B que, si bien demostró ser un rival muy inferior a los albinegros, el hecho de que el marcador anduviese tan justo en los instantes finales le alentó para no dejar de intentarlo y poner en algún apuro a los albinegros.

El bloque cartagenerista fue mejor, sobre todo en una segunda parte repleta de dominio y ocasiones que no fructificaron, de ahí el sufrimiento final para mantener ese escuálido 0-1.

El equipo albinegro quería tener el balón,pero se encontró a un Córdoba B que se encerraba bien atrás. Ya encontró serias dificultades el bloque cartagenerista en el anterior encuentro, ante el Mérida, que practicó un fútbol similar. Abrir el campo y mover el balón rápido era la consigna, aunque una cosa es verlo y otra ponerlo en práctica. El preparador insistía en que Owusu se ofreciera y tuviera protagonismo en la banda izquierda y es cierto que el albinegro lo hizo en varias fases del choque. Su habilidad es notable y es capaz de desembarazarse de cualquier oponente, pero estos ataques seguían resultando baldíos ante la falta de profundidad que ofrecía el Cartagena.

El Córdoba B, en un primer momento, parecía estar a verlas venir y buscar a sus hombres fuertes -Quiles y Moyano- para aprovechar su velocidad y su habilidad. Los de José María García preferían esperar a ver qué pasaba e ir ganando presencia en el campo del Cartagena conforme pasaran los minutos.

El bloque dirigido por Alberto Monteagudo lo intentó en el minuto 9 con un disparo de Hugo Rodríguez que el meta local, Marcos Lavín, despejó como pudo, aunque el colegiado decretó fuera de juego por posición antirreglamentaria de Rubén Cruz en ese lanzamiento desde fuera del área.

Un minuto más tarde llegó la ocasión más clara para los locales. Una bonita combinación desde la derecha provocó que el balón le llegara a Quiles y su centro lo remataba solo el delantero centro blanquiverde, Chuma, quien, incomprensiblemente mandaba el esférico demasiado cruzado con toda la portería para él solo.

El susto era notable para un Cartagena que no esperaba esa concesión defensiva tan peligrosa cuando apenas el rival había pisado su campo.

Los locales entraron en la pelea por el control del balón y fue cuando el partido perdió parte de ese fútbol de dominio que se esperaba del Cartagena. Las acciones se sucedían de forma atropellada en uno y otro lado del campo. Malas decisiones en los pases o precipitación en las acciones suponían que los que hasta esta jornada eran líderes perdieran su personalidad ante un rival de la cola de la clasificación. Chavero andaba demasiado perdido en medio campo y su fútbol no daba forma a las acciones de ataque albinegras mientras que Cristo Martín no encontraba nunca la mejor opción de pase hasta que llegó el gol de Rubén Cruz.

Fue en una contra en el minuto 27 de partido cuando el exfutbolista del Mérida se adelantó con el balón por el centro del campo y al llegar cerca del área, cedía el mismo a Chavero. El centrocampista centró raso al área y Rubén Cruz, ahora sí más listo que el defensa, se adelantó a su oponente para, de puntera, meter el balón al fondo de las mallas. El Cartagena había conseguido en un chispazo ponerse por delante ante un correosísimo Córdoba B.

Tras el tanto, el bloque dirigido por Alberto Monteagudo trató de relajarse y jugar menos precipitado, y lo conseguía. Ya no habían urgencias y todo estaba más controlado que antes, por lo que dominó con más seguridad y aunque seguía adoleciendo de profundidad y llegada, no era tan urgente porque lo que interesaba era llevar el partido a su terreno. Tener el balón en los pies y buscar algo de velocidad ante la situación de un Córdoba B que no tenía otra que adelantar líneas para buscar el empate.

Antes del descanso Rubén Cruz tuvo en su cabeza un buen balón centrado por Jesús Álvaro, pero el atacante lo hizo mal. Mandó el esférico, a pesar de tener todo el tiempo para saltar y colocar el cuello, demasiado alto. El Cartagena defendía su gol y esperaba saber interpretar el choque en la segunda parte igual de bien que en la primera.

En la segunda parte el Cartagena saltó mucho más decidido a resolver el partido cuanto antes. Cristo tuvo la primera en los segundos nada más iniciarse el choque, aunque su remate, claro, salió fuera. Pero es que el dominio, a excepción de los minutos finales, fue absoluto de los albinegros, que gozaron de unas cuantas opciones para haber anotado y no tener que estar pidiendo la hora en los últimos instantes de partido.

El Córdoba B era un muñeco en manos del Cartagena y todo hacía indicar que tarde o temprano la fruta caería de madura. Hugo Rodríguez, en el minuto 55, lo intentó con un remate, que se le marchó alto; Zabaco la tuvo aún más clara en el minuto 56, al rematar fuera un testarazo tras saque de esquina y cuando estaba solo dentro del área.

Las ocasiones se sucedían y Marcos Lavín empezaba a erigirse el protagonista del Córdoba B. Jesús Álvaro lo intentó con un disparo que salvaba el guardameta local y Hugo Rodríguez hizo lo propio en el 66, con un chut que se iba alto.

Era incomprensible cómo los albinegros no eran capaces de dar la puntilla a un rival muy inferior, después de tenerlo en sus manos en esta segunda parte. Álvaro la tuvo de nuevo en el 75 con un disparo cruzado que salvó el portero con el pie. En la siguiente acción fue Abalo el que, a la media vuelta, lo intentó pero de nuevo Lavín salvó los muebles.

A falta de unos pocos minutos para el final el Córdoba decidía quemar sus naves e irse definitivamente hacia arriba.

Monteagudo dio entrada a Mejías para asegurar la defensa y los locales la tuvieron en el tiempo añadido con un fallo en una salida infructuosa del portero Marcos Morales. El remate del atacante lo salvó bajo palos Moisés.

El FC Cartagena, tras dos tropiezos consecutivos, volvía a ganar y se mantiene en la primera posición.