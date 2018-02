Poco margen para el error

El técnico deja fuera a Aguilar y Moussa, y convoca a Gaspar.

El FC Cartagena parte antes de comenzar el encuentro de esta noche, a partir de las ocho y media en El Arcángel, con que el primer puesto solo está a su alcance si es capaz de ganar al Córdoba B. No tiene margen para una derrota o un empate ya que el Marbella se ha encaramado al liderato tras su victoria ante el Jumilla ayer.

De esta manera si los albinegros quieren mantenerse en lo más alto de la clasificación, tal y como han hecho durante las once últimas jornadas, deberán doblegar a un rival menor, que ocupa puesto por el descenso pero que fue capaz de convertirse en una piedra en el zapato del Cartagena en la primera vuelta, en la que acabaron con empate a cero.

El bloque albinegro llega a este encuentro que se disputa en un atípico día de partido como un lunes, después de dos tropiezos en las dos últimas jornadas. Una derrota en el último instante ante el Villanovense a domicilio y un empate en casa ante el Mérida dejaba un amargo sabor a derrota y ha provocado que los perseguidores hayan dado alcance al equipo albinegro cuando empiezan a jugarse en serio las posiciones por la disputa del play off de ascenso.

Además, coincide esta etapa con dos derrotas a domicilio -Melilla y Villanovense-, algo que solo ha sucedido en dos ocasiones en la etapa de Monteagudo en su cargo de entrenador. Son muchos los aspectos que están en juego en este encuentro en el que está claro que el FC Cartagena es el favorito para sumar la victoria, pero a tenor de cómo llega -más por resultados que por juego- el club albinegro no las tiene todas consigo.

El equipo andaluz es antepenúltimo con 26 puntos y en los últimos cinco partidos ha cosechado una victoria y cuatro derrotas, lo que le hace ser un rival vulnerable se mire por donde se mire. Si bien es cierto que los de Jorge Moreno se caracterizan por su alegría en ataque -30 goles a favor por 34 del Cartagena-, el gran punto débil del filial cordobesista se encuentra en la defensa, con 35 goles encajados en 25 jornadas, lo que les convierte en el quinto equipo que más recibe en el Grupo IV.

El FC Cartagena llega a este encuentro con una baja importante, la de Sergio Jiménez, quien no se ha recuperado de un problema muscular que le ha impedido entrenar con normalidad durante toda la semana.El preparador decidió ayer domingo dejarlo fuera de la convocatoria.

Tampoco se podrán vestir de corto el delantero Moussa Camara y el defensa central Alberto Aguilar. Parece que el primero ha visto cómo se convierte en el tercero en su puesto tras la llegada de Rubén Cruz,mientras que Aguilar suma su segunda semana consecutiva sin jugar ya que la pasada también esa posición la ocupó su compañero Moisés.

Por contra, el técnico ha convocado a José Gaspar, el último jugador que ha llegado a la entidad cartagenerista en el mercado de invierno y que no había sido convocado aún por Monteagudo al estar a expensas de recuperarse de una lesión que traía de su anterior equipo.

No obstante, no parece que vaya a tener demasiados minutos Gaspar, y sí que el entrenador apueste por dar continuidad a muchos de los futbolistas de la última jornada. Las dudas pueden aparecer en el carril derecho y si Hugo Rodríguez está completamente recuperado para volver al once inicial. Cordero, por su parte, se ha mantenido 'entre algodones' a lo largo de la semana, aunque su convocatoria hace prever que vuelva al centro del campo, más aún cuando Sergio Jiménez está lesionado y no ha viajado con la expedición albinegra.

La última duda que surge es la del delantero centro. Rubén Cruz ha sido titular en las últimas jornadas, mientras que Aketxe, lesionado, se ha perdido gran parte de encuentros de 2018. El domingo ante el Mérida jugó en la segunda parte, por lo que el entrenador deberá decidir si apuesta por el máximo goleador del equipo (Aketxe, con 9 tantos) o lo hace por el recién llegado, quien en el encuentro ante el UCAM Murcia se estrenaba con dos goles.

Por último, Owusu sí que parece claro favorito a ocupar el carril izquierdo. Habilidoso y rápido, es un jugador que puede desequilibrar en cualquier momento, pero le falta regularidad, lo mismo que a su equipo, en las últimas jornadas ligueras.