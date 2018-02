Un armisticio en Emérita Augusta

David Mateos estrella un balón en el poste en la acción más peligrosa de los granas.

El Real Murcia sigue cuarto en la clasificación después del empate registrado en el Romano de Mérida ayer en un partido muy deslucido para los aficionados. La tercera plaza se queda a un solo punto. El 0-0 final, siendo un buen resultado y prolongando la ya larga condición de invicto de los murcianistas a domicilio, dejó un cierto amargor por la falta de un plus de ambición por parte del equipo grana.

Los de José María Salmerón parecieron conformarse con el empate ante un rival que tampoco se atrevió a buscar la victoria con determinación. Comenzó el partido con respeto pero con intensidad, aunque con poco ritmo. Tomó la iniciativa y el balón estaba más tiempo en el campo del Real Murcia, aunque los de Salmerón se mostraban ordenados y recuperaban rápido la pelota. Pero el equipo extremeño se mostraba punzante y en una de las primeras ocasiones que tuvo pudo haber hecho el primer gol de no ser por el palo de la portería de Ribas. Fue un gran pase de Villa a Germán que con un gran movimiento se marchó de sus marcadores y remató al poste, un susto que hizo estar más atento si cabe al Real Murcia.

La réplica del Murcia no fue tan contundente, con un centro de Forniés que no encontró rematador. Más eficaz fue la siguiente jugada, que terminó en córner tras un remate de Carlos Martínez culminando una jugada individual de Pedro Martín, que sigue sin la puntería necesaria para perforar la meta rival. Poco después se retiraba por lesión el ex murcianista Golobart.

Poco a poco se estiraba el equipo murciano, que equilibraba el control del balón y que salía por banda con Pedro como estilete. Tuvo una gran oportunidad el Real Murcia para adelantarse en el marcador en un lanzamiento de falta de David Mateos, que se estrelló en el poste. No hubo mucho más reseñable en el primer período, donde los dos equipos se mostraron demasiado respeto y antepusieron sus sistemas defensivos con mecanismos muy trabajados en los que se minimizó el error sin que apenas llegaran balones a las áreas.

Tras el descanso, Salmerón introdujo dos cambios dando entrada a Chrisantus y Santi Jara, buscando más dinamita arriba para paliar la falta de un nueve auténtico en la primera parte. Santi Jara vuelve a salir desde el banquillo por segunda semana consecutiva tras haber sido operado de apendicitis, pero el manchego necesita ir cogiendo ritmo poco a poco, ya que Carlos Martínez ha cogido por ahora los galones de titular en el extremo derecho.

Pero no cambió demasiado el guión. Faltaba velocidad, faltaban ganas de atacar con intención, todo el juego estaba muy articulado a los esquemas y ni Mérida ni Murcia arriesgaban más de lo justo y necesario. De esa forma el fútbol era plano y aburrido y el Murcia se encontraba relativamente cómodo porque no dejaba espacios a un Mérida que no quería correr demasiados riesgos.

El equipo emeritense apostaba por ataques largos, pasando el balón de una a otra parte del campo, intentando desordenar la defensa de un Murcia que no cometía errores, aunque el equipo de Salmerón seguía con el freno de mano puesto a la hora de ensamblar sus ataques.

Así pues el balón era un elemento extraño en las áreas y el fútbol se desarrollaba sin influencia en el centro del campo. En esas circunstancias, el balón parado era el único recurso que buscaban unos y otros, pero apenas se daban coyunturas más allá de los saques de esquina y de alguna falta lejana.

Hubo demasiado conformismo y los dos equipos se dejaron llevar en un contexto de complicidad, como si hubiesen firmado un armisticio para dar el punto por bueno. Los de Salmeron mantuvieron la misma dinámica, casi sin variar sus registros, con un fútbol sólido y práctico que sin embargo no pudo esconder su perfil claramente defensivo, lo que le valió para mantener el cero en su portería sin apuros hasta el final.

Con los tres cambios ya efectuados, se lesionó Biel Ribas tras recibir un golpe y el portero del Murcia tuvo que aguantar pese a las molestias, aunque afortunadamente no hubo ninguna oportunidad que le exigiera demasiado. Y como sólo hubo dos minutos de tiempo añadido no hubo riesgo de que se diera alguna situación de verdadero peligro.

El conjunto grana sigue inmerso en una buena racha que solo se vio cortada por la derrota ante el Melilla, pero que después ha ido acompañada de la victoria ante el Villanovense y del empate de ayer contra el Mérida. Al Murcia, poco a poco, le van saliendo las cuentas y mientras que no pierda y vaya empatando y ganando, lo normal es que siga ascendiendo puestos en la clasificación, aunque todavía queda una segunda vuelta de competición muy larga donde los equipos de arriba van a tener las prisas de encaramarse al play off, mientras que la lucha en la parte baja se vuelve más encarnizada y los equipos de la zona peligrosa se vuelven ahora más peligrosos que en la primera vuelta.