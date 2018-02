El UCAM recibe hoy al filial del Betis con la necesidad de ganar y convencer

Los problemas se han ido acrecentando tras el parón navideño para un UCAM Murcia que solo ha sumado una victoria en 2018. Tras cinco jornadas de Liga sin ganar –solo dos puntos de quince posibles-, y no saborear el triunfo desde el 7 de enero, los universitarios y en especial su técnico, José Miguel Campos, se juegan el poco crédito que les queda este mediodía en La Condomina (12.00 horas) frente a un Betis Deportivo en buena forma.

El equipo murciano buscará una nueva victoria que trunque su mala dinámica y no le aleje más de los puestos de play off de ascenso a Segunda. La diferencia, que a día de hoy es de tres puntos, no es ni mucho menos insalvable, pero el problema para el UCAM reside en el importante número de equipos que a día de hoy pugnan por alcanzar ese cuarto puesto de la tabla, y que regenta actualmente el Real Murcia.

Por tanto, un nuevo pinchazo de los universitarios dejaría a José Miguel Campos en la cuerda floja y al banquillo del UCAM en busca de su tercer inquilino de la temporada. Enfrente, y para evitarlo, tendrá que superar y ganar con cierta autoridad al Betis B, ya que los fantasmas de la destitución siguen creciendo ya no solo por los resultados, sino también por la pobreza generalizada del juego del equipo. El UCAM, al que los últimos resultados solo le han servido para acrecentar sus dudas, no ha perdido nunca en La Condomina frente al filial bético, al que ha superado en dos ocasiones y frente al que ha sumado un empate.

En todo caso, la convocatoria universitaria no sufrirá ninguna baja obligada salvo la de Góngora, que ya acaricia su regreso tras su lesión. Estarán disponibles tras superar sus molestias musculares los centrales Fran Pérez y Dani Pérez, y regresa a la citación Marc Fernández, pichichi universitario con siete goles, tras cumplir un encuentro de sanción la pasada semana frente al Badajoz. Alguna novedad incluirá Campos en busca de reactivar a su equipo, probablemente en su línea más ofensiva.

En el bando bético, José Juan Romero, entrenador del filial verdiblanco, no podrá contar con Dan Ojog, Rober y Miguel Rodríguez, por lesión. Tampoco estará disponible el defensa Juanjo, sancionado por acumulación de amonestaciones.