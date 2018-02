El Murcia se conforma con el empate en Mérida

El Real Murcia no ha pasado del empate sin goles en el campo del Mérida, aunque sigue manteniendo el cuarto puesto en la clasificación general con 42 puntos. Los pupilos de José María Salmerón, en un equipo muy defensivo, tuvo la mejor ocasión de la primera mitad gracias a un golpe franco de David Mateos que se estrelló en el poste de la portería local. Los romanos tampoco se escondieron y un exjugador del Murcia y del Cartagena, Germán Sáenz, también estrelló un balón en el poste de la portería defendida por Biel Ribas.

En la segunda mitad la historia no ha sido ni mucho menos parecida. De hecho, los dos equipos han parecido mostrar cierto conformismo en el sentido de que casi que han dado por bueno el reparto de puntos. En realidad, en los segundos 45 minutos, no se ha producido ninguna ocasión realmente clara de gol como para que alguno de los dos rivales se hubiera hecho merecedor de la victoria. Tras la cómoda victoria de hace una semana ante el Villanovense, muchos pensaban en ver a un equipo parecido, aunque la cara que ha sacado esta tarde el Real Murcia quizá haya sido su faceta más conformista. El próximo domingo visita la Nueva Condomina el filial del Córdoba y los granas tendrán que sacar los tres puntos para que el empate de La Condomina ante el UCAM y el de esta tarde en Mérida no se conviertan en una losa.