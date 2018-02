Salmerón no quiere ni un paso atrás

El conjunto grana visita mañana, a las 17.00 horas, al Mérida.

Desde que José María Salmerón cogió las riendas del Real Murcia finales de octubre, el entrenador grana se ha tenido que enfrentar a obstáculos de todo tipo. Ha sabido lidiar con las lesiones y las sanciones para enderezar el rumbo del conjunto grana en la clasificación y, por eso, ahora que cuenta con una plantilla que se asemeja mucho más a sus planteamientos y en la que varios de sus efectivos empiezan a encontrar su nivel, Salmerón no quiere volver a pisar la casilla de inicio hasta que acabe la temporada. «Todavía quedan muchas jornadas y la experiencia me dice que tenemos que estar preparados cada semana para la siguiente. Mañana vamos a Mérida a por los tres puntos, pero no podemos bajar el ritmo de aquí al final de temporada. Debemos aumentar progresivamente el nivel para llegar a las mejores condiciones de nuestro juego y preparados para afrontar el play off de ascenso», explicó ayer el entrenador grana.

El equipo murciano visita mañana, a las 17.00 horas, a un rival que se confeccionó este verano para intentar ganarse un hueco entre los mejores del grupo IV de Segunda B, pero que ahora está metido en apuros para no caer en la parte baja de la clasificación. No obstante, en el mercado invernal se ha reforzado a conciencia y el pasado domingo logró rascar un punto en el Cartagonova ante el líder. «El Mérida tiene un perfil de jugadores que dominan los tiempos de los partidos y con bastante experiencia que le ayuda a trabajar este tipo de encuentros. Tenemos que estar centrados y preparados para las distintas formas de juego que nos puedan plantear. Cuenta con jugadores potentes y no va a ser nada fácil ganar», explicó ayer Salmerón en la previa del choque.

Con la victoria de la pasada jornada ante el Villanovense (2-0), el Murcia consiguió alcanzar de nuevo los puestos de play off de ascenso a Segunda y además poner fin a una mala racha de resultados en la Nueva Condomina. Por eso, el técnico murcianista quiere mantener esta línea al mismo tiempo que las incorporaciones del mercado inveral se adapten todavía más al equipo. «No todos los jugadores se encuentran en la misma situación en cuanto al aspecto físico y eso nos hará decantarnos por unos o por otros a la hora de realizar la convocatoria. Al final tienen que coger ritmo de partidos y meterles en dinámica. Eso hará que la competitividad mejore a nivel de entrenamientos y de resultados», explicó Salmerón, quien hace una semana ya pudo volver a contar con Santi Jara tras sufrir una apendicitis.

«En el caso de Santi Jara es distinto porque es un jugador que lo estaba jugando todo hasta que tuvo que ser intervenido y que le cuesta poco estos aspectos», afirmó el 'jefe' del banquillo grana y añadió que aunque el calendario encare el último tercio de la competición «los partidos todavía no son decisivos» para marcar los objetivos de los equipos. «A estos partidos no se les puede denominadr como 'finales' porque tampoco son definitivos. Hay tiempo para contrarrestar los tropiezos y seguro que hay equipos que sufren baches de resultados. Nosotros no miramos cada partido como el último, sino como una oportunidad de que son tres puntos que no van a volver y debemos mostrar toda la intensidad y la concentración posible para sacar un buen resultado», concluyó ayer Salmerón.