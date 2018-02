Monteagudo apuesta por ser más solventes, tras adolecer de pegada en las últimas semanas

Considera que lleva menos puntos de los que se merece, aunque añade que han aprendido de los errores del pasado y que lo único que importa ahora es ganar al Córdoba B.

Alberto Monteagudo, entrenador del FC Cartagena, afirma que es importante para los próximos encuentros que sus jugadores vuelvan a recuperar las mejores sensaciones y se reencuentren con ellos mismos y con el fútbol que han ofrecido en determinados momentos de la competición liguera. El bloque entrenado por el preparador albaceteño ha perdido y empatado los dos últimos partidos de Liga y, aunque ha llegado a ofrecer una buena imagen en ambos encuentros, la falta de gol ha pesado como una losa para encadenar dos malos resultados seguidos.

Por eso, reivindica volver a ser solventes. «Debemos encontrarnos a nosotros mismos, sobre todo en cuanto al resultado y también en parte por el juego, pero sobre todo ser solventes. Nos ha faltado pegada», expresaba Monteagudo.

La llegada de un buen ramillete de futbolistas ha hecho que algunos que eran titulares con asiduidad en la primera vuelta, como es el caso de Kuki Zalazar, se hayan quedado en la grada en alguna jornada. El técnico afirma que no lleva bien eso de tener que excluir a unos u a otros, sobre todo por el buen papel de muchos de ellos hasta el momento. «Es igual de importante el que juega de titular que el que juega media hora. Hay muchos puestos que puedo cambiar, especialmente en la parte alta, bandas, media punta o ataque. Hay que entrenar bien porque todo el mundo al final tiene su momento».

Menos puntos de los pensados

No cree que el hecho de que los demás rivales se hayan acercado en la clasificación general pueda ser un motivo extra para mantener la tensión en cada encuentro. «A mí me gustaría tener a los rivales a once puntos. No podemos confundirnos, porque cada partido es único. Llevamos menos puntos de los que deberíamos en las últimas jornadas y como es una liga muy irregular tenemos que puntuar de tres en tres y no dar margen a los otros equipos».

La pasada campaña el equipo comenzó a bajar su nivel a partir de estas fechas. El bloque cartagenerista tan sólo fue capaz de ganar tres encuentros a partir de la vigésimo sexta jornada liguera. Monteagudo dice que ha tomado nota. «El mes de enero ha sido muy bueno y no pienso en lo que fue o sucedió hace un año», por lo que confía en que en esta temporada las cosas sean diferentes porque el equipo está mejor confeccionado. «Tenemos mucho más gol que el año pasado y espero que no nos vuelva a suceder el hecho de estar dos semanas sin marcar. Está la experiencia del año pasado y nos encontramos bastante bien. Creo que este pasado enero hemos sumado tres triunfos».



Un rival con problemas atrás



Respecto del Córdoba ´B´, rival que tendrán enfrente este próximo lunes a partir de las ocho y media de la tarde, el entrenador subrayó que «es un filial que en la parte de arriba no tiene nada que envidiarle a ningún equipo. Atrás está teniendo más problemas, pero de medio campo para arriba se mueve bien. Es un equipo que encaja gol, pero que también los hace. Tenemos que respetarlo y ser nosotros, hacer lo que sabemos hacer. Es un buen momento para volver a ganar fuera de casa, que nos vendría muy bien para afrontar el próximo partido aquí».

Por último, se le preguntó al preparador cartagenerista por la renovación de Hugo Rodríguez, anunciada por el club el pasado jueves, y dijo que «se ha premiado el trabajo del jugador. Es un futbolista que ha participado mucho, probablemente el que más y desarrolla un tipo de juego que se puede adaptar a cualquier categoría. No nos importa tanto también si está en Segunda División o en Segunda B y me alegro mucho por él, porque es un chico que trabaja bien, que vino en silencio y hoy en día es uno de los jugadores importantes».



Sergio Jiménez, principal duda para el encuentro del lunes



El canterano Sergio Jiménez es la principal duda que se le plantea a Alberto Monteagudo para ser citado de cara al encuentro del lunes ante el Córdoba B. El jugador albinegro no ha podido entrenar esta semana por problemas físicos y aunque en la sesión de hoy mostrara alguna mejoría, será baja casi con toda seguridad para esta jornada. Otro del los jugadores que está ´entre algodones´ es Cordero, aunque sus opciones de viajar son más elevadas que las de su compañero.

«Aketxe y Gaspar están bastante mejor ya. Y los que tenemos con molestias como Cordero o Sergio están mejor. Creo que vamos a poder contar con bastante gente», explicó el preparador en la previa.

Para Monteagudo el estado de la plantilla es óptimo para afrontar lo que viene. «Creo que estamos bien. Hemos conseguido bastantes victorias en las últimas diez jornadas y tenemos que ir a por los tres puntos a Córdoba. Nos van a venir muy bien para recuperar confianza».