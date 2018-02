El Cartagena enciende las alertas

Los de Monteagudo solo suman dos puntos más que el pasado curso en las mismas jornadas desde principios de enero.

Si algo tenía claro el FC Cartagena desde que arrancó la temporada el pasado mes de agosto, es que no podía repetir los errores del pasado curso si quería pelear hasta el final por el ascenso a Segunda División. El conjunto albinegro, después de liderar el grupo IV de la categoría de bronce durante varias jornadas, acabó consiguiendo el billete hacia el play off de ascenso 'in extremis' desde la cuarta posición y, por eso, la entidad cartagenera planificó este curso a conciencia para no cometer los mismos errores. Sin embargo, lo cierto es que en el plano deportivo la plantilla que dirige Alberto Monteagudo está volviendo a mostrar los mismos síntomas que hace 365 días.

Y es que si los malos resultados de la segunda vuelta fueron los culpables de la caída del Cartagena desde lo más alto de la clasificación, el equipo albinegro ha empezado a mostrar síntomas de irregularidad cuando tan solo se llevan disputados seis encuentros del segundo tramo de este ejercicio. Desde que se inició el 2018 ha logrado sumar 10 puntos de los últimos 18 posibles y encadena dos jornadas consecutivas sin ganar, lo que ha provocado que el Marbella, el siguiente rival que visitará el Cartagonova tras el duelo del lunes ante el Córdoba B (20.30 horas), se le acerque peligrosamente en la clasificación a tan solo un punto de distancia.

Dos partidos en los que el Cartagena tampoco ha logrado hacer un gol ni al Villanovense ni al Mérida y que han encendido todas las alarmas a las puertas de encarar el último tercio de la competición en Segunda B. Y eso que el cuadro cartagenero comenzó con buen pie el segundo tramo del curso. Tanto Monteagudo como la parcela técnica, con Paco Belmonte y Manolo Breis al frente, presidente y director general del club respectivamente, solventaron el primer error cometido el pasado curso en el mercado de fichajes preparando con tiempo las salidas y teniendo claro los retoques que se debían realizar.

Las nuevas incorporaciones han entrado en los planes de Monteagudo como un guante, sobre todo las de Owusu y Rubén Cruz, quienes ofrecieron un rendimiento óptimo nada más saltar al Cartagonova. El Cartagena consiguió los primeros tres puntos de la segunda vuelta en el Nuevo Colombino en un partido que se decidió -como ocurrió en la primera vuelta- sobre la bocina con un doblete de Moussa (2-3). Y firmó siete días después otro autoritario triunfo ante el Ejido (2-0) que le hicieron encadenar cinco jornadas sin perder. No obstante, la racha del Cartagena sufrió un frenazo en seco con su visita al Álvarez Claro ante el Melilla (2-0) y, a partir de ahí, pese a que se impuso también dejando buenas sensaciones ante el UCAM (3-2), con otro doblete de Rubén Cruz, después llegó el mes de febrero con los tropiezos ante el Villanovense (1-0) y el Mérida (0-0).

Una racha negativa que el conjunto cartagenero quiere dejar pronto a un lado. Sobre todo porque recuerda a la del pasado curso. Y es que, hace un año, el Cartagena sumó 8 puntos de 18 posibles en las primeras jornadas de la segunda vuelta. Tan solo dos menos respecto a la anterior campaña en ese periodo de tiempo y también a dos de distancia (48 puntos) de los 46 puntos con los que actualmente lidera la clasificación del grupo IV.

El equipo de Alberto Monteagudo abrió el 2017 con un empate ante el Linares (1-1) y conforme avanzaron las jornadas del segundo tramo del campeonato se fue dejando más puntos en casa. El primero en asaltar el Cartagonova fue el filial del Córdoba, el rival del lunes del Cartagena, aunque más tarde consiguió enlazar dos victorias consecutivas ante el Mancha Real (0-2) y el Ejido 2012 (2-0), en el caso de este último con el mismo resultado que este año. Sin embargo, luego llegó el empate frente a La Roda (1-1) y otra nueva derrota ante el Mérida (1-2) que complicaron el buen estado del Cartagena en la clasificación y el Lorca FC terminó por hacerse con un liderato que alternaron hasta que acabó en manos del equipo lorquino.

Por esta razón, el FC Cartagena espera que este bache no se convierta en un problema más grave para lo que resta de temporada y mira de reojo al pasado para encarar con más fuerza las trece jornadas que restan antes del play off de ascenso a Segunda.