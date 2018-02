Santi Jara tiene que ´luchar´ tras su regreso con un Carlos Martínez que va muy en serio

Los fichajes realizados en el mercado de invierno por el Real Murcia han supuesto un salto de calidad en algunas demarcaciones, mientras que en otros casos, como el del extremo derecho, la llegada de un jugador como Carlos Martínez, que en tres partidos ha dejado claro que ha venido al club grana muy en serio, unido a que Santi Jara disputó ante el Villanovense sus primeros minutos tras haber estado tres semanas de baja por una inesperada apendicitis, ha dado como resultado que José María Salmerón tiene ahora un problema de esos que les gustan a los entrenadores, tener donde elegir y encima con dos futbolistas contrastados para la lucha en la que está inmerso el conjunto grana, la de luchar por regresar a Segunda División.

El 17 de enero, a través de un comunicado, el Murcia anunciaba que Santi Jara, quien llegó a la entidad en verano procedente del Racing de Santander, iba a estar seis semanas fuera tras ser intervenido de una apendicitis. Con veinte partidos como titular en la primera vuelta y tres goles como murcianista, la ausencia del manchego era un contratiempo importante para el entrenador grana.

Sin embargo, apenas tres días después del problema de Jara, el club anunciaba la llegada de otro refuerzo invernal, el también extremo Carlos Martínez, quien con tres partidos que ha disputado escorado a la banda derecha ha dejado muestras y detalles de que se trata de una pieza muy a tener en cuenta para una posición que ahora ha pasado a ser de las más potentes de la plantilla, ya que entre Santi Jara y Carlos Martínez hay algunas similitudes, ya que son dos jugadores que encaran cuando tienen el balón y que llegan casi siempre a la línea de fondo, aunque el primero tiene más facilidad para ver puerta, mientras que el segundo derrocha calidad en el toque de la pelota, una virtud que ha provocado que el cordobés no sea un futbolista que ha pasado su carrera actuando en la banda derecha, ya que su calidad individual también le permiten actuar en la media punta, un puesto para el que no se puede descartar a un Carlos Martínez que, de manera notable, es uno de los que ha elevado el nivel de una plantilla con carencias graves cuando se confeccionó en verano, sobre todo en una línea defensiva en la que han tenido que llegar caras nuevas como Molo y Charlea Dean para dotar al equipo de una seguridad en la retaguardia que antes no tenía y que ahora se ha convertido en una de las grandes virtudes del equipo grana.

Martínez ha disputado completos los tres últimos partidos, la derrota ante el Melilla, el empate frente al UCAM y la victoria sobre el Villanovense, pero el domingo pasado, desde el minuto 67, Santi Jara saltó al campo para sustituir al delantero Pedro Martín, regresando a un partido oficial casi un mes después y añadiendo eso que los entrenadores suelen llamar «bendito problema».

Y es que José María Salmerón, antes incluso de realizar los cinco fichajes que se han llevado a cabo en este periodo que terminó el 31 de enero, viene repitiendo con insistencia dos cosas, una que «tenemos mucho margen de mejora» y la otra, que «cuando los veinte estén en perfectas condiciones, veremos al verdadero Murcia».