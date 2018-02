El Lorca aligera su nómina con el despido de Zaragoza como director deportivo

Desde hace tiempo estaba cantado que el hasta ahora director deportivo, Paco Zaragoza, tenía los días contados en el Lorca FC. Nunca fue santo de la devoción del presidente, Xu Genbao, pero siempre ha contado con el aval del director general desaparecido por el momento, Joaquín Romeu, desde que el empresario chino compró la Hoya Lorca.

Paco Zaragoza ha recibido la carta de despido. El club lorquino lo hizo oficial ayer, primero en sus redes sociales y después con un comunicado. El miércoles pasado este diario anunció que el ya ex director deportivo se personó el martes día seis en su puesto de trabajo, donde recibió una notificación para que se marchara de vacaciones cinco días. Una vez ha pasado ese tiempo, Zaragoza volvió a las oficinas del club lorquino y allí recibió por escrito la noticia del despido.

No ha hecho falta que Genbao regrese de China. Desde Sanghai ha tomado la decisión. Zaragoza no está de acuerdo con el finiquito y lo ha puesto en manos de su abogado. Le quedaban dos años más de contrato.

Con el despido de Paco Zaragoza también abandonan el club lorquino sus ayudantes, su hermano Alberto Zaragoza y Ángel Quirantes. El primero tenía la responsabilidad directa del filial. Antes lo hizo otro de su séquito, Joaquín Martínez.

Zaragoza fue el responsable de la confección de la plantilla de la temporada pasada, la cual acabó con el ascenso al fútbol profesional. Eso sí, a golpe de talonario. En la navidad de 2016, Genbao le quitó la responsabilidad del primer equipo y le dejó solo para el filial, pero Romeu le convenció para que siguiera con lo que habia empezado. La cosa salió bien y continuó.

El inicio de la pretemporada, en julio de 2017, fue convulso ya que Genbao no regresaba de China. Al parecer,Romeu le aconsejó que no lo hiciera dando por hecho que la entidad lorquina estaba vendida. No fue así. Zaragoza confeccionó una plantilla demasiado joven e inexperta y la puso en manos de otro neófito, Curro Torres. Pese al inicio esperanzador, todo ha ido de mal en peor. Los números dejan bien claro que el plantel no tiene nivel para competir en Segunda.

Genbao se ha dado cuenta de muchas cosas tras la venta fallida, propulsada por Romeu a Félix Moneo. Desde ese momento, unido al desastre deportivo, el dueño del Lorca FC ha decidido prescindir de todo lo que esté cercano a Joaquín Romeu.