Abran paso a la caballería

Las grandes batallas de la historia casi siempre están contadas desde el lado del vencedor. Pocas veces los libros elogiarán la estrategia del ejército derrotado. Publio Cornelio Escipión siempre será recordado por ser el general que llevó al Imperio Romano a la victoria ante otro de los más grandes, Aníbal Barca. Al igual que los enormes éxitos de Napoleón quedaron en un segundo plano tras lo ocurrido en Waterloo, el triunfo que rozó, pero que nunca llegó.

En el fútbol, cada fin de semana, ocurre lo mismo, aunque José María Salmerón lamente que los defectos se subrayen en las derrotas y las virtudes se destaquen en las victorias. «Los laterales siempre tienen la misma libertad para subir», explicaba ayer en rueda de prensa el técnico murcianista. Posiblemente no le falte razón al técnico, posiblemente no sea él el que impida a Forniés y Orfila echarse la cantimplora en la mochila y lanzarse a explorar nuevos mundos, posiblemente la timidez habitual del ilicitano y del asturiano dependa del rival que haya al otro lado, de la superioridad por banda del contrario, posiblemente... pero lo único cierto es que ayer los laterales fueron los protagonistas de una cómoda victoria.

Podríamos decir, es la suerte de escribir cuando la carne no solo no está en el asador sino que ya ha pasado por el estómago y se encuentra en plena digestión, que la estrategia diseñada por Salmerón permitió ayer al Real Murcia conseguir tres puntos que más que en la clasificación se dejan ver en el rostro -no hay nada más bonito que una sonrisa-. Nadie se quejaría si añadiéramos que el técnico almeriense conocía perfectamente las debilidades por banda del Villanovense, de ahí que metiese el taladro por el lado exterior hasta conseguir que un centro de Carlos Martínez acabase en la red tras un cabezazo de Orfila y que una jugada de Forniés pusiese el 2-0 definitivo. E incluso podríamos cerrar elevando al preparador grana a la altura de los grandes estrategas de la historia. Pero de nada serviría. Las palabras de Salmerón en rueda de prensa destrozarían esa historia de guerra y de amor que ya aparecía en el boceto de esta crónica. «Los laterales siempre tienen la misma libertad para subir», sigue retumbando en mi cabeza.

Autodescartado el entrenador grana para la medalla al protagonista del partido, habrá que dejar todo el peso del éxito a los futbolistas. Si Orfila, que se ha afianzado en el lateral derecho tras la baja de Juanra, y Forniés siempre tienen la misma libertad, habrá que decir que ayer estaban mucho más inspirados que otros días o se sentían más guapos y más lanzados, porque lo cierto es que el Real Murcia recuperó de golpe la sonrisa gracias a una victoria en la que los granas presumieron de alas.

De principio a fin fueron protagonistas los hombres de banda. Carlos Martínez tiró de los suyos desde el principio y Orfila no tardó en acompañarle. Uno y otro se iban dando la alternativa hasta el punto de descontrolar a toda la defensa visitante, y algo parecido ocurría por el otro lado, aunque las musas que acompañaban a sus compañeros no llegaban a un Elady que era la sorpresa en el once después de que en los días previos se hablase de una lesión que le iba a impedir ser de la partida. La otra novedad, viendo el resultado, fue la ausencia de David Mateos en el centro del campo. Con el defensa tocado, Salmerón rompió el trivote y, tomándonos la ventaja de escribir tras conocer cómo acabó, solo cabe decir que la posición de líbero debería seguir encerrada en el baúl de los recuerdos.

Los primeros minutos dejaron claras las intenciones del Murcia. Capado en el centro del campo, donde los granas sufren como un niño de tres años que es incapaz de encajar las piezas de un puzzle, los murcianistas tiraron de manual de estrategia. Descartados los hombres de infantería, que no podían ganar metros en una batalla igualada, tocó recurrir a la caballería. Como si de un episodio de Juego de Tronos se tratase, cuando Pedro Martín se desesperaba al no entrar en contacto con Jordan y Juanma, cuando todo parecía encaminado al 0-0 habitual en partidos anteriores, la entrada de los jinetes sirvió para abrir una brecha que la defensa del Villanovense ya nunca pudo cerrar.

Sin gasolina en la sala de máquinas, donde los granas no sufrían pero tampoco construían, no quedaba otra que ponerse a remar. Y Pedro Orfila fue el primero en arrancar la tuneladora para abrir la línea defensiva de los de Ania. Al cuarto de hora, Pedro Martín se estrellaba con el larguero tras un gran centro del asturiano. El lateral se quedaba sin sumar una asistencia, pero diez minutos después conseguía un premio mayor. En una segunda jugada, tras un córner, Carlos Martínez sacaba la escuadra y el cartabón para, ante la inocencia de los visitantes, que prefirieron mirar a intervenir, poner un centro tan perfecto que enamoró a primera vista a un Orfila que ponía el 1-0 con su cuarto gol como grana -por cierto, ya ha igualado a Pedro Martín-.

No era el Villanovense un rival de los que acosa. Incapaz de recitar una lección que ha permitido a otros visitantes llevarse premio de Nueva Condomina, los de Ania siempre se sintieron perdedores. A diferencia del adolescente que se come el mundo en su primera salida nocturna sin vigilancia, los extremeños se vieron pequeños. Cada despeje acababa en los pies de un hombre vestido de grana, cada intento de pisar terreno peligroso era cortado con facilidad por una pareja -Dean y Molo- que ha demostrado que Cupido y los flechazos existen, cada pelea caía del mismo lado.

Con todo controlado, el Murcia se relajó, aunque el exalbinegro Álvaro González les avisó de que en Segunda B no hay partido sencillo. El extremo del Villanovense se disfrazó de Genio de la lámpara para cumplir los deseos de los amantes de los goles imposibles. No le importó estar en el escorado, prácticamente rozando la línea de cal, ni a una distancia de unos treinta metros, el onubense miró a Biel y se sacó un chut que se fue envenenando hasta elevarse por encima del meta balear y estrellarse en el larguero (40').

El aviso puso en alerta a los murcianistas, que a la vuelta del descanso fueron creciendo hasta completar algunos de sus mejores minutos. Aunque, como siempre, para ver el gol de la tranquilidad hubo que esperar. Cruzó en exceso Elady en otra internada de Orfila, no pudo rematar en condiciones Molo, se lució Leandro frente a Chrisantus, muy activo sobre el terreno de juego, y repitió paradón el meta valenciano ante un Tomahawk de Armando...

Los fallos solo hacían temblar a una grada que ya piensa más en lo malo que en lo bueno, aunque en esta ocasión el Real Murcia tenía asegurado el papel de ganador al final de la película. De nuevo hubo que recurrir a la caballería. Fue Forniés el que cogió velocidad para plantarse en el área. Cuando muchos señalaban la soledad de Chrisantus, el lateral grana quiso confirmar las palabras de su entrenador -«mis laterales siempre tienen la misma libertad»- y en vez de buscar a su compañero, puso sus ojos en el primer palo y ya solo le quedó improvisar una celebración para estar a la altura de esos '9' de nivel que nada tienen que ver con los del Murcia, que son un poco de mentirijilla.

Tres puntos, sonrisas en Nueva Condomina, posición de play off, a cinco puntos del líder y, lo mejor, con trece jornadas por delante en las que los laterales ya no tendrán excusas para seguir brindando por su libertad.