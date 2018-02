El Murcia busca otra vez el norte

El Real Murcia necesita enderezar de nuevo su rumbo. Regresar al camino que hasta hace dos jornadas había marcado y que le había llevado a estar por primera vez en la temporada en posiciones de play off de ascenso a Segunda División. Después de dos semanas sin conocer la victoria, tras la derrota en casa ante el Melilla y el empate 'in extremis' ante el UCAM, el conjunto grana regresa a la Nueva Condomina con el objetivo de mantener la locomotra sobre raíles hasta su destino. Los de José María Salmerón, entrenador murcianista, reciben al Villanovense (12.00 horas) en el segundo encuentro diurno como local en este tramo del campeonato después de la decisión que tomó el club de regresar a este horario para abaratar costes.

El técnico almeriense ha dado los últimos retoques a su planteamiento del partido con un sabor agridulce, ya que por un lado podrá contar con jugadores que en las últimas semanas arrastraban molestias. Pero, por otro, eso no significará que la enfermería grana se acabe vaciando. Y es que el extremo Elady Zorrilla, máximo goleador del Murcia en liga, no podrá llegar al encuentro tras sufrir unos problemas musculares que impedirán al jienense entrar en la convocatoria.

Una ausencia muy sensible para los planes del técnico, quien siempre ha sido uno de los jugadores fijos desde la llegada de Salmerón. Sin embargo, el entrenador grana podrá, si no hay sobresaltos de última hora, con el centrocampista Fran Carnicer y los extremos Jordan y Santi Jara. En el caso del último, una apendicitis hace unas semanas le apartó de la rutina del plantel murcianista cuando atravesaba por un buen momento de forma y hoy podría regresar a la convocatoria. Aunque su estado físico es una incógnita para partir de inicio. En el mismo caso se encuentra el mediocentro Miguel Pallardó. El último fichaje del Murcia, que fue presentado esta semana, lleva varios días entrenando con sus nuevos compañeros, pero un golpe en un pie le hizo bajar revoluciones durante la semana y Salmerón podría retrasar una semana más el estreno del futbolista valenciano. La ausencia de Elady, sumado a la gasolina con la que llegan al duelo Santi Jara y Jordan, podrían provocar que Pedro Martín formara de inicio desde la banda y el delantero Chrisantus debute como titular, después de que los problemas burocráticos con el atacante Othoniel Arce, al no estar al día el club con la Seguridad Social, hayan impedido al Murcia incribir al mexicano.

El Villanovense, por su parte, llega a la Nueva Condomina cargado de moral después de romper una mala racha de siete partidos sin ganar tras derrotar el pasado fin de semana al FC Cartagena, el líder del grupo IV de la categoría de bronce. El equipo extremeño puso ayer rumbo a la capital del Segura tras completar su última sesión de entrenamiento y saltará al terreno de juego sin Tapia, baja por sanción, además de mantener hasta última hora la duda de Allyson, quien arrastras molestias en la rodilla desde la pasada jornada.