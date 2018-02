El UCAM mide su bache ante un Badajoz crecido

Abel Gómez podría ser la novedad en el once titular.

El UCAM Murcia vuelve a la 'calma' después de varias e intensas jornadas midiéndose a equipos de la Región. El balance, negativo para un equipo que aspira a disputar el play off de ascenso a Segunda, no brinda más que una única conclusión: los universitarios necesitan puntos, especialmente victorias, para cortar su mala dinámica y volver a sentirse fuertes en esa zona de privilegio.

Para ello, se mide esta tarde a domicilio a un conjunto que, precisamente, llega al choque con mejor cara que los pupilos de José Miguel Campos. A partir de las 17.00 horas, el UCAM visita a un CD Badajoz que, paso a paso y gracias a sus recientes buenos resultados, se acerca a su objetivo de la permanencia. El UCAM de Campos, más relajado tras el pasado derbi capitalino frente al Real Murcia, no gana en Liga desde el primer choque de la primera vuelta, exactamente hace un mes. Tras ese triunfo, las tres derrotas y el posterior empate frente a los granas se antojan como un balance demasiado pobre para un equipo que, en líneas generales, pudo añadir a su zurrón bastantes más puntos de los que logró.

Pero más allá de merecimientos, los universitarios afrontan ahora una fase en la que se avecinan encuentros ante equipos de la zona baja: hoy Badajoz, y próximamente Betis B y Lorca Deportiva. Hay quién dice que los equipos que se juegan la permanencia son más complicados en esta fase de la temporada por jugarse mucho, y que es el equipo de arriba el que tiene más que perder que ganar. El UCAM, con el déficit de puntos que arrastra, no puede permitirse concesiones si no quiere que el play off siga alejándose en su horizonte clasificatorio.

El Badajoz, en todo caso, ha sumado siete de los últimos quince puntos que ha disputado, y si ampliamos un poco más el cerco, ha sumado cuatro victorias en sus siete comparecencias más recientes, sin duda, números de permanencia que a día de hoy le mantienen cuatro puntos por encima del puesto de playout. Su punto fuerte se encuentra especialmente en su línea más ofensiva, en la que Juanma García (7 goles), el exuniversitario Álex Rubio (5) y Ruano (5), acumulan más de la mitad de los tantos del equipo pacense. Además, en las filas del Badajoz se encuentra también Pol Ballesté, portero del UCAM hasta hace quince días, y un central con pasado murcianista, Fran Morante.

Pero hablando de máximos goleadores, encuentra ahí el UCAM su principal escollo de cara a este encuentro. El extremo Marc Fernández, fundamental en el esquema murciano, será baja para el duelo en el Nuevo Vivero por sanción. Por lo demás, Campos no podrá contar con el lesionado Góngora, que se acerca a su recuperación final, y tiene entre algodones a Carlos Moreno, por lo que podría producirse el debut de uno de los refuerzos invernales, el lateral Fran Grima. En teoría, y vistos los buenos minutos que brindó la pasada semana ante el Real Murcia, Abel Gómez disfrutará de su primera titularidad.