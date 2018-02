El UCAM, a echar el resto

El UCAM Murcia CB necesita tomar aire antes de iniciar las 'vacaciones'. Después de tres derrotas consecutivas, dos en Champions -la última de ellas ofreciendo una pobre imagen- y una en ACB, el conjunto de Ibon Navarro llega al último partido antes del parón con la luz de reserva encedida. Además, visita esta tarde (19.00 horas, Movistar+) a un rival que le pisa los talones, por lo que un triunfo hoy tendría doble e incluso triple valor si los universitarios son capaces también de ganar el average particular -en Murcia perdieron 60-62 tras una canasta a tres segundos del final de David Navarro-.

Para tratar de recuperar parte de esa energía que se ha quedado en el camino por el desgaste, el técnico ha decidido ya inscribir en la competición nacional a José Ángel Antelo. El gallego, aún lejos de tener un estado de forma óptimo, entra en lugar de Julen Olaizola y con el propósito de dar ya algún relevo a Ovie Soko. Mientras tanto, como ya se vio el miércoles ante el Juventus Utena, el entrenador ha comenzado a trabajar con Marko Lukovic en el puesto de tres con el fin de contar también con un quinteto con más centímetros en la pista.

El discurso de Ibon Navarro es claro. Pese a admitir que «no estamos en nuestro mejor momento», el vasco piensa que el cansancio no es excusa: «Hay que hacer ese último esfuerzo. Vamos a llegar bien, no en nuestro mejor momento, pero vamos a llegar bien y espero que esto nos permita competir en Santiago y tener opciones de ganar», manifestó ayer en rueda de prensa. «Hay que echar el resto», reiteró el murcianista, quien tiene claro que «hay una cosa clara, si todos repetimos cien veces que estamos cansados y que vamos justos, al final nos lo acabamos creyendo y todo el mundo se guarda algo y va a ir al ralentí. Esa es una de las claves ahora mismo. Ahora sí que no hay nada más, hay que vaciarse», manifestó, para puntualizar que «admitir la realidad -el desgaste- no tiene que hacer que nos creamos al cien por cien que estamos cansados, que ya necesitamos el parón y que ya no llegamos más. Sí que podemos más, estamos cuidando mucho las cargas de trabajo y de descanso -el miércoles no jugaron Hannah y Rojas- para llegar al final de este período de la mejor forma. Vamos a Santiago a dar el doscientos por cien», remarcó.

El rival cuenta en estos momentos con el escolta Matt Thomas en un gran estado de forma. Su promedio es de 16 puntos por encuentro, pero si hay una posición donde el UCAM tiene buenos defensores, es precisamente en la suya. Además, el exmurcinista Nemanja Radovic, después de una crisis anotadora, ha vuelto a los dobles dígitos. Por contra, el base Pepe Pozas, quien sufrió un problema físico en la pasada jornada ante el Zaragoza, ya entrenó ayer, aunque a menor ritmo que sus compañeros, por lo que Albert Sabat asumirá en gran parte la dirección de juego. Quien sigue de baja es el pívot canadiense de 2,18 metros de estatura Jordan Bachynski.