Las lesiones no dejan dormir tranquilo a José María Salmerón

Las lesiones no dejan dormir tranquilo a José María Salmerón

El 'pichichi' grana tiene muy difícil llegar al partido de mañana, donde Juanra volverá a ser baja.

«Hemos tenido muchos problemas con las lesiones, y ello nos ha impedido que vayamos progresando. Seremos mucho más fuertes cuando tengamos a todo el mundo. Desde que estoy aquí siempre he contado con lo justo». La reflexión salió ayer de la boca de José María Salmerón, técnico del Real Murcia. En el final de una semana en la que el preparador almeriense recupera efectivos -Fran Carnicer ya ha superado sus molestias y Santi Jara y Jordan podrían volver a la convocatoria-, el entrenador murcianista volvió a tener que lamentar los continuos problemas físicos de sus futbolistas. Y es que no hay día tranquilo.

Cuando parece que cuenta con todo el grupo, siempre ocurre algo que le trastoca sus planes. En esta ocasión, las alarmas saltaron en la sesión del jueves. Unas molestias enviaban a la enfermería a Elady Zorrilla y prácticamente le descartan para el encuentro de mañana ante el Villanovense en Nueva Condomina. La baja del pichichi grana es más que sensible teniendo en cuenta las debilidades de los murcianistas en la línea de ataque.

Sin el andaluz, a Salmerón le tocará modificar el esquema que utilizó el pasado fin de semana frente al UCAM Murcia. Su quebradero de cabeza es la falta de alternativas al cien por cien, porque Chrisantus, pese a su gol en el derbi, está bastante lejos de un buen nivel físico. Otro de los que casi con toda seguridad regresará a la convocatoria es Santi Jara, pero después de recuperarse de su operación de apendicitis, es una incógnita cómo se encuentra ahora mismo el extremo. En una situación parecida se encuentran Fran Carnicer, Jordan y Pallardó, el último fichaje de los murcianistas. No estará por segunda semana consecutiva el lateral Juanra, por lo que Salmerón tendrá que repetir la línea defensiva que utilizó ante el UCAM -Orfila, Molo, Dean y Forniés-.

Todos problemas provocan los lamentos del entrenador del Real Murcia, que ayer reiteró en varias ocasiones que los constantes problemas físicos de sus jugadores impiden que el equipo «vaya progresando». «Seremos mucho más fuertes cuando se den las condiciones que necesitamos para estar al máximo rendimiento», indicaba, explicando que con tantas bajas hay veces que los jugadores se ven obligados a forzar o a jugar más minutos de los convenientes, lo que impide que se recuperen al cien por cien. «Lo ideal es ir metiéndolos poco a poco para que no recaigan y que su condición física vaya avanzando, pero nos estamos viendo obligados a acelerar los procesos porque se acumulan determinadas situaciones». Esto mismo también ha sucedido por la llegada de los fichajes, algunos de ellos, como Chrisantus, sin ritmo.

Para Salmerón, tanto las lesiones como los cambios en la plantilla «lastran mucho», porque «al final es un volver a iniciar el trabajo». «Han sido varias semanas de incertidumbre, de no continuidad», indicaba, aunque dejando claro que no hay que incidir en el «aspecto negativo» de las cosas. «Hay que seguir trabajando», añadía Salmerón, que sabe que el juego ofensivo es una tarea pendiente. «Hemos mejorado en sacrificio, generosidad y trabajo colectivo, pero quedan otros aspectos. Y no solo es cosa de mejorar, también de jugar con cabeza y tener la confianza necesaria para resolver ciertas situaciones». Y es que para el técnico grana, «la ansiedad» está afectando al equipo. «Es un aspecto negativo a la hora de construir, sobre todo cuando jugamos ante equipos que se reducen mucho».

Además de comentar que prefiere jugar por las tardes a por las mañanas, Salmerón también habló de la posibilidad de que llegue algún fichaje más: «Se está buscando. Ojalá venga alguno que pueda ayudarnos».