Todo a la carta del Cartagonova

La lesión de Sergio Jiménez le abre la puerta a Cordero para regresar al once en el mediocampo.

En cuestión de minutos el Cartagena pasó de la euforia a la decepción en Villanueva de la Serena. Los tres puntos se escurrían en un partido que merecieron ganar por la multitud de ocasiones, pero al menos el empate no era mal resultado cuando un gol en el descuento dejó a los albinegros petrificados. Monteagudo se fue «cabreado» del escenario del partido y con la sensación de haber dejado escapar una victoria que pueden añorar al final del curso. «Se nos fueron tres puntos por falta de acierto de cara a gol. No podemos permitirnos ese tipo de partido. Ya les dije en verano que este año me gustaría ganar los partidos que merezcamos ganar. Y el domingo se nos fue uno de esos», dijo el preparador de Valdeganga.

Después de dos derrotas como visitante, muy diferentes entre sí porque en Melilla cayeron con todas las de la ley, el Cartagena fía su liderato a volver a ganar en casa, donde hace quince días enloquecieron a la grada con el mejor partido de todo el curso. Por ello, a Monteagudo, que nunca ha sumado dos derrotas consecutivas desde que recaló en la ciudad portuaria, no le vale el empate. «No pienso en no perder, pienso en volver a ganar», puntualizó. El de Valdeganga comentó que «en el último partido en casa la gente salió muy contenta a pesar del borrón de los dos goles». « Queremos repetir eso, esa velocidad, esa manera de jugar, de estar ochenta minutos sin que el UCAM te cree casi nada». Sin embargo, asume que es complicado mantener el mismo nivel cada semana porque el rendimiento de los jugadores no es siempre el mismo. De ganar, sería el cuarto triunfo consecutivo en el Cartagonova.

La consigna para evitar disgustos como contra el Villanovense consiste en no fallar las ocasiones y no conceder errores groseros en defensa, como el que causó el gol de los extremeños: «No hay que individualizar. En el fútbol, cuando tú fallas en defensa clama al cielo todo el mundo, pero también tuvimos cuatro ocasiones y no acertamos», aclaró el técnico manchego.

De cara al partido contra el Mérida, el Cartagena solo tiene que lamentar las bajas de Pau Torres y Sergio Jiménez. El mediocampista de Los Belones no ha entrenado en toda la semana por un golpe en el muslo, y será baja con casi total seguridad. Su plaza como pivote de contención la ocupará el sevillano Miguel Ángel Cordero, que no estuvo en Villanueva de la Serena por sanción. Cordero solo ha jugado siete partidos como titular durante toda la temporada, y solo uno en los últimos dos meses y medio. Sin embargo, casi siempre ha rendido a buen nivel, haciendo gala de su experiencia como futbolista en Segunda División, en las filas del Sevilla Atlético, el Xerez o el Gimnàstic de Tarragona.

Por su parte, Aketxe regresa a una convocatoria cuatro semanas, aunque Monteagudo indica que «le falta acumular semanas de entrenamiento» y necesita recuperar sus mejores sensaciones. En cuanto a José Gaspar, el último en firmar por el Cartagena en el mercado invernal, aún no ha recuperado el tono físico después de recaer de una microrrotura que ya arrastraba de su estancia en el Hércules, su equipo de procedencia. Su entrada en la convocatoria para esta semana se antoja un tanto complicada.

Monteagudo espera que el domingo el Mérida llegue al Cartagonova «a dejar que pase el tiempo y a esperar un error». «Saben que somos un equipo ofensivo. Tenemos que intentar equivocarnos poco, darle velocidad al juego y aprovechar sus puntos débiles, que los tienen», comentó.

El preparador manchego también se refirió a Owusu, cuyas actuaciones como albinegro han sido completamente dispares. «Es un jugador que es joven y tenemos que enseñarle a ser práctico», dijo. El de Valdeganga comentó que le faltó acierto de cara a gol contra el Villanovense, y que «tiene que ser más regular y dar un nivel más acorde con lo que él es».